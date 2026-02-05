На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають
Київ • УНН
На Київщині автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу на обвідному каналі поблизу села Лебедівка. Тіло одного чоловіка, 1971 року народження, підняли, пошуки другого тривають у складних умовах.
У Київській області на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Уже другу добу рятувальники проводять пошукові роботи у надскладних умовах - за низької температури та сильного снігопаду
Тіло одного загиблого чоловіка, 1971 року народження, підняли на поверхню.
Місце ймовірного затоплення вдалося встановити після появи відео, на якому видно, як авто дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою. Рятувальники розрізали кригу та за допомогою підводного дрона встановили: автомобіль знаходиться на глибині понад 4 метри.
Операція була вкрай складною:
• велика товщина криги - лід вирізали метр за метром;
• майже нульова видимість під водою через товстий шар мулу;
• водолази працювали практично наосліп.
За допомогою тросу та лебідки автомобіль протягнули під кригою майже з середини водойми, прорізали отвір і витягнули на берег.
Другого чоловіка в салоні авто не виявили. Пошукові роботи тривають.
Шановні любителі екстремальних розваг на кризі! Такі "розваги" несуть смертельну небезпеку. Замисліться, чи варті вони вашого життя та надважкої роботи водолазів-рятувальників, які щодня ризикують собою, рятуючи інших, - наголошують рятувальники.
Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ05.02.26, 17:59 • 1030 переглядiв