На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 10292 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 10368 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 13583 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 24157 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53410 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26615 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26051 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21338 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14404 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14142 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
80%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 30963 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 17657 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 22506 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 9140 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 13014 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 10297 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53419 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 64280 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 94212 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 93915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 2840 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 13130 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 17774 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 40057 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 21461 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають

Київ • УНН

 • 300 перегляди

На Київщині автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу на обвідному каналі поблизу села Лебедівка. Тіло одного чоловіка, 1971 року народження, підняли, пошуки другого тривають у складних умовах.

На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають

У Київській області на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Уже другу добу рятувальники проводять пошукові роботи у надскладних умовах - за низької температури та сильного снігопаду

- йдеться у повідомленні.

Тіло одного загиблого чоловіка, 1971 року народження, підняли на поверхню.

Місце ймовірного затоплення вдалося встановити після появи відео, на якому видно, як авто дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою. Рятувальники розрізали кригу та за допомогою підводного дрона встановили: автомобіль знаходиться на глибині понад 4 метри.

Операція була вкрай складною:

• велика товщина криги - лід вирізали метр за метром;

• майже нульова видимість під водою через товстий шар мулу;

• водолази працювали практично наосліп.

За допомогою тросу та лебідки автомобіль протягнули під кригою майже з середини водойми, прорізали отвір і витягнули на берег.

Другого чоловіка в салоні авто не виявили. Пошукові роботи тривають.

Шановні любителі екстремальних розваг на кризі! Такі "розваги" несуть смертельну небезпеку. Замисліться, чи варті вони вашого життя та надважкої роботи водолазів-рятувальників, які щодня ризикують собою, рятуючи інших, - наголошують рятувальники.

Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ05.02.26, 17:59 • 1030 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиївська область
Село
Морози в Україні
Сніг в Україні
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій