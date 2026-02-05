На Киевском водохранилище во время дрифта под лед провалился автомобиль: один человек погиб, еще одного ищут

$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 9900 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 10065 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 13329 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 23853 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 52890 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26540 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 25992 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21316 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14391 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14134 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Популярные новости
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 30766 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 17316 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 22305 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой12:12 • 8748 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 12651 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 9898 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 52890 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 64069 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 93997 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 93698 просмотра
УНН Lite
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 2462 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 12765 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 17416 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 39640 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 21319 просмотра
На Киевском водохранилище во время дрифта под лед провалился автомобиль: один человек погиб, еще одного ищут

Киев • УНН

 • 138 просмотра

На Киевщине автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед на обводном канале возле села Лебедевка. Тело одного мужчины, 1971 года рождения, подняли, поиски второго продолжаются в сложных условиях.

На Киевском водохранилище во время дрифта под лед провалился автомобиль: один человек погиб, еще одного ищут

В Киевской области на обводном канале вблизи села Лебедевка Вышгородского района во время катания по замерзшему водоему автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Уже вторые сутки спасатели проводят поисковые работы в сверхсложных условиях – при низкой температуре и сильном снегопаде

- говорится в сообщении.

Тело одного погибшего мужчины, 1971 года рождения, подняли на поверхность.

Место вероятного затопления удалось установить после появления видео, на котором видно, как авто дрифтует по льду и в определенный момент исчезает под водой. Спасатели разрезали лед и с помощью подводного дрона установили: автомобиль находится на глубине более 4 метров.

Операция была крайне сложной:

• большая толщина льда – лед вырезали метр за метром;

• почти нулевая видимость под водой из-за толстого слоя ила;

• водолазы работали практически вслепую.

С помощью троса и лебедки автомобиль протянули подо льдом почти из середины водоема, прорезали отверстие и вытащили на берег.

Второго мужчины в салоне авто не обнаружили. Поисковые работы продолжаются.

Уважаемые любители экстремальных развлечений на льду! Такие "развлечения" несут смертельную опасность. Задумайтесь, стоят ли они вашей жизни и сверхтяжелой работы водолазов-спасателей, которые ежедневно рискуют собой, спасая других, - отмечают спасатели.

Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа05.02.26, 17:59 • 958 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиевская область
Село
Морозы в Украине
Снег в Украине
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям