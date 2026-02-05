На Киевском водохранилище во время дрифта под лед провалился автомобиль: один человек погиб, еще одного ищут
Киев • УНН
На Киевщине автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед на обводном канале возле села Лебедевка. Тело одного мужчины, 1971 года рождения, подняли, поиски второго продолжаются в сложных условиях.
В Киевской области на обводном канале вблизи села Лебедевка Вышгородского района во время катания по замерзшему водоему автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Уже вторые сутки спасатели проводят поисковые работы в сверхсложных условиях – при низкой температуре и сильном снегопаде
Тело одного погибшего мужчины, 1971 года рождения, подняли на поверхность.
Место вероятного затопления удалось установить после появления видео, на котором видно, как авто дрифтует по льду и в определенный момент исчезает под водой. Спасатели разрезали лед и с помощью подводного дрона установили: автомобиль находится на глубине более 4 метров.
Операция была крайне сложной:
• большая толщина льда – лед вырезали метр за метром;
• почти нулевая видимость под водой из-за толстого слоя ила;
• водолазы работали практически вслепую.
С помощью троса и лебедки автомобиль протянули подо льдом почти из середины водоема, прорезали отверстие и вытащили на берег.
Второго мужчины в салоне авто не обнаружили. Поисковые работы продолжаются.
Уважаемые любители экстремальных развлечений на льду! Такие "развлечения" несут смертельную опасность. Задумайтесь, стоят ли они вашей жизни и сверхтяжелой работы водолазов-спасателей, которые ежедневно рискуют собой, спасая других, - отмечают спасатели.
