Двоє чоловіків на квадроциклі провалилися під лід на Дніпрі
Київ • УНН
Поблизу Черкас на річці Дніпро двоє людей провалилися під кригу на квадроциклі. Водолази ДСНС врятували чоловіків, вони не постраждали.
Поблизу Черкас на річці Дніпро під час руху на квадроциклі двоє людей провалилися під кригу, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Водолази ДСНС витягнули чоловіків із води й транспортували до берега. Врятовані не постраждали.
Рятувальники ще раз нагадали українцям про небезпеку перебування на льоду під час відлиги.
На Київщині тиждень тривають пошуки водія, що провалився під кригу під час дрифту - ДСНС12.02.26, 17:20 • 3068 переглядiв
Не гуляйте на водоймах, а тим паче – не виїжджайте на них транспортом! Це смертельно небезпечно навіть у сильні морози, а зараз – і поготів