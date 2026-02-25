Двоє чоловіків на квадроциклі провалилися під лід на Дніпрі

Поблизу Черкас на річці Дніпро під час руху на квадроциклі двоє людей провалилися під кригу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Водолази ДСНС витягнули чоловіків із води й транспортували до берега. Врятовані не постраждали.

Рятувальники ще раз нагадали українцям про небезпеку перебування на льоду під час відлиги.

На Київщині тиждень тривають пошуки водія, що провалився під кригу під час дрифту - ДСНС

Не гуляйте на водоймах, а тим паче – не виїжджайте на них транспортом! Це смертельно небезпечно навіть у сильні морози, а зараз – і поготів