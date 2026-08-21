Fire Point планирует вывести перехватчики баллистических целей FP-7.x на поле боя в середине 2027 года

Украинские перехватчики баллистических ракет FP-7.x, разрабатываемые в рамках противоракетного проекта Freyja, планируют начать применять на поле боя в середине 2027 года. Первый отечественный перехватчик украинская компания Fire Point рассчитывает поставить уже к концу 2026 года, пишет УНН.

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Как сообщает The Times, на фоне усиления российских ударов баллистическими ракетами и дефицита перехватчиков для американских ЗРК Patriot для Украины всё более остро встаёт необходимость создания собственной системы противоракетной обороны.

Издание со ссылкой на слова генерального директора и технического директора Fire Point Ирины Терех отмечает, что после заключения соглашений с европейскими партнёрами компания планирует поставить первый украинский перехватчик к концу этого года, а уже следующим летом вывести его на поле боя.

Мы пытаемся за пару лет достичь того, на что обычно уходят десятилетия. Это огромная ответственность - отметила она.

Проект Freyja предусматривает объединение в единую систему украинского перехватчика FP-7.x, разработанного компанией Fire Point, немецкой радиолокационной технологии и норвежской технологии наведения.

Как отмечает издание, сегодня именно Patriot остаётся ключевой системой, способной перехватывать российские баллистические ракеты, но запасы перехватчиков ограничены, а их стоимость составляет около 4 млн долларов за единицу.

В свою очередь, перехватчик FP-7.х оценивается примерно в 700 тыс. долларов. Таким образом, создание Freyja должно не только дать Украине собственную способность противостоять баллистическим угрозам, но и существенно снизить стоимость перехвата российских баллистических ракет.

Несмотря на амбициозные сроки запуска Freyja, Украина будет оставаться зависимой от поставок американских Patriot и ракет к ним. По словам Президента Владимира Зеленского, дефицит перехватчиков Patriot уже стал одним из ключевых вызовов для украинской противовоздушной обороны.

Глава государства подчеркнул: если США "продадут нам 5%, мы переживём зиму и спасём жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты россиян. У меня есть 1%".

В то же время генеральный директор Fire Point прогнозирует, что предстоящая зима будет тяжёлой для украинцев.

Прошлая зима была тяжёлой, и я ожидаю, что эта будет ещё тяжелее. И есть только один способ действительно её пережить: помнить, за что мы боремся, и что другого выбора у нас нет - отметила Ирина Терех.

Параллельно компания Fire Point работает над собственными баллистическими ракетами FP-7 и FP-9. По словам Ирины Терех, первая баллистическая ракета FP-7 дальностью до 300 км и боевой частью массой 150 кг может быть готова уже зимой. Дальнобойная баллистическая ракета FP-9 всё ещё находится в процессе разработки.

Производство собственной баллистики позволит Украине войти в немногочисленный клуб стран, обладающих таким арсеналом, отметила генеральный директор Fire Point.

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Ирина Терех рассказала во время выставки вооружений DALO Industry Days, которая проходит в Дании, что в настоящее время Freyja находится на стадии интеграции всех компонентов в единую систему и испытаний.

Прямо сейчас мы начали наиболее интересную с инженерной точки зрения часть разработки Freyja - это техническая интеграция всей экосистемы вместе с радарами, пусковой установкой, каналом передачи данных и командным центром - сообщила она.

По её словам, испытания проводятся до двух раз в неделю, после чего систему корректируют.

Официально проект по созданию совместного европейского противоракетного щита Freyja стартовал 13 июля, когда Украина и ещё 9 европейских стран подписали декларацию Противоракетной коалиции. Тогда к нему присоединились 12 оборонных компаний, среди которых HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Как сообщал УНН, по словам соучредителя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, подключение европейских правительств, в частности немецкого, существенно ускорило реализацию Freyja. При условии, что бюрократические процедуры в странах-партнёрах будут продвигаться быстро, первые ракеты-перехватчики FP-7.X могут быть готовы уже к концу 2026 года. Первое перехватывание баллистической цели системой Freyja в Fire Point планируют осуществить до конца 2027 года.

В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Freyja планируют присоединиться новые партнёры.

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