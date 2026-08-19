Fire Point на выставке в Дании представила баллистическую ракету FP-9, способную поразить москву

Ракеты FP-7 (слева) и FP-9 (справа)

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point представила на международной выставке вооружений DALO Industry Days в Дании собственную дальнобойную баллистическую ракету FP-9, пишет УНН.

FP-9 — баллистическая ракета, предназначенная для доставки боевой нагрузки массой до 800 кг и поражения целей на расстоянии до 855 км.

"FP-9 — это то, во что мы вкладываем много усилий и всю нашу преданность, чтобы завершить это как можно скорее. Это большой вызов", — заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех на пресс-конференции.

Самым большим вызовом, по ее словам, стал масштаб ракеты.

"Сейчас мы отливаем двигатели для FP-9. Просто для сравнения: ракетный двигатель для FP-7 (еще одна баллистическая ракета компании с дальностью полета до 200 км — ред.) содержит около одной тонны ракетного топлива, тогда как FP-9 — это более 4,5 тонны ракетного топлива", — пояснила Терех.

Ирина Терех на стенде компании на выставке DALO Industry Days (слева ракета FP-7, справа — FP-9)

В компании считают, что запуск дальнобойной баллистической ракеты станет переломным моментом.

"Несмотря на то, что я обычно не верю в концепцию "wow-эффекта", я верю, что дальнобойная баллистическая ракета станет своеобразным переломным моментом этой войны", — подчеркнула Ирина Терех.

Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех

Компания Fire Point работает над двумя баллистическими ракетами. FP-7 дальностью до 200 км в компании называют более дешевой ответной мерой на американские ATACMS. Вторая, FP-9, рассчитана на 800–850 километров — этого достаточно, чтобы доставать до москвы. Запуск FP-9 в компании обещают до конца года.

Ранее Ирина Терех рассказывала, что баллистическую программу компания финансирует за собственные средства, ни одной бюджетной гривны на конструкторские работы производитель не получал.

Помимо баллистических ракет, Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 "Фламинго", способную лететь на три тысячи километров. Именно эти серийные изделия, говорят в компании, и зарабатывают деньги на ракетную программу.