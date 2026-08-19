Fire Point на виставці в Данії презентувала балістику FP-9, здатну уразити москву
Київ • УНН
Fire Point презентувала в Данії балістичну ракету FP-9 із дальністю до 855 км і бойовим навантаженням до 800 кг. Пуск планують до кінця року.
Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point презентувала на міжнародній виставці озброєння DALO Industry Days у Данії власну далекобійну балістичну ракету FP-9, пише УНН.
FP-9 – балістична ракета, призначена для доставки бойового навантаження масою до 800 кг та ураження цілей на відстані до 855 км.
"FP-9 – це те, куди ми вкладаємо багато зусиль і всю нашу відданість, щоб завершити це якнайшвидше. Це великий виклик", – заявила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех на пресконференції.
Найбільшим викликом, за її словами, став масштаб ракети.
"Зараз ми відливаємо двигуни для FP-9. Просто для порівняння: ракетний двигун для FP-7 (ще одна балістична ракета компанії з дальністю польоту до 200 км - ред.) містить близько однієї тонни ракетного палива, тоді як FP-9 — це більше ніж 4,5 тонни ракетного палива", - пояснила Терех.
Ірина Терех на стенді компанії на виставці DALO Industry Days (зліва ракета FP-7, справа - FP-9)
У компанії вважають, що запуск далекобійної балістики стане переломним моментом.
"Попри те, що я зазвичай не вірю в концепцію "wow-ефекту", я вірю, що далекобійна балістична ракета стане своєрідним переломним моментом цієї війни", - наголосила Ірина Терех.
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех19.08.26, 13:46 • 17525 переглядiв
Компанія Fire Point працює над двома балістичними ракетами. FP-7 дальністю до 200 км у компанії називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів – цього достатньо, щоб діставати до москви. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.
Раніше Ірина Терех розповідала, що балістичну програму компанія фінансує з власних грошей, жодної бюджетної гривні на конструкторські роботи виробник не отримував.
Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.