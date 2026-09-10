У Києві запустять чотири нічні автобусні маршрути від вокзалу

У столиці запускають 4 нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу, які будуть курсувати під час комендантської години - з 1:00 до 5:00. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Іноді через ворожі обстріли та повітряну небезпеку наші поїзди прибувають до Києва пізніше, ніж планувалося. Для пасажирів це означає не лише очікування, а й складнішу дорогу додому - особливо вночі. Тому місто запускає 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу. Вони допоможуть пасажирам, які прибувають до Києва вночі, продовжити дорогу містом - йдеться у повідомленні.

Із 10 вересня автобуси курсуватимуть під час комендантської години - з 1:00 до 5:00.

У напрямку Центрального вокзалу автобуси з житлових масивів починатимуть рух раніше - за окремими графіками та з визначених місць посадки. Орієнтовний інтервал руху - 60 хвилин.

Посадка та висадка на зупинках - на вимогу.

Маршрути:

№131-Н: Центральний вокзал - м. "Дарниця" - Центральний вокзал;

№132-Н: Центральний вокзал - м. "Мінська" - Центральний вокзал;

№133-Н: Центральний вокзал - вул. Тулузи - Центральний вокзал;

№134-Н: Центральний вокзал - просп. Павла Тичини - Центральний вокзал.

Нагадаємо

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше, водночас графік ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть.