У Києві запустять чотири нічні автобусні маршрути від вокзалу
Київ • УНН
Із 10 вересня автобуси курсуватимуть Києвом під час комендантської години — з 1:00 до 5:00. Інтервал руху становитиме близько години.
У столиці запускають 4 нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу, які будуть курсувати під час комендантської години - з 1:00 до 5:00. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
Іноді через ворожі обстріли та повітряну небезпеку наші поїзди прибувають до Києва пізніше, ніж планувалося. Для пасажирів це означає не лише очікування, а й складнішу дорогу додому - особливо вночі. Тому місто запускає 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу. Вони допоможуть пасажирам, які прибувають до Києва вночі, продовжити дорогу містом
Із 10 вересня автобуси курсуватимуть під час комендантської години - з 1:00 до 5:00.
У напрямку Центрального вокзалу автобуси з житлових масивів починатимуть рух раніше - за окремими графіками та з визначених місць посадки. Орієнтовний інтервал руху - 60 хвилин.
Посадка та висадка на зупинках - на вимогу.
Маршрути:
- №131-Н: Центральний вокзал - м. "Дарниця" - Центральний вокзал;
- №132-Н: Центральний вокзал - м. "Мінська" - Центральний вокзал;
- №133-Н: Центральний вокзал - вул. Тулузи - Центральний вокзал;
- №134-Н: Центральний вокзал - просп. Павла Тичини - Центральний вокзал.
Нагадаємо
У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працюватиме на годину довше, водночас графік ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть.