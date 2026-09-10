В Киеве запустят четыре ночных автобусных маршрута от вокзала

В столице запускают 4 ночных автобусных маршрута от Центрального вокзала, которые будут курсировать во время комендантского часа — с 1:00 до 5:00. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», передает УНН.

Иногда из-за вражеских обстрелов и воздушной опасности наши поезда прибывают в Киев позже, чем планировалось. Для пассажиров это означает не только ожидание, но и более сложную дорогу домой — особенно ночью. Поэтому город запускает 4 временных ночных автобусных маршрута от Центрального вокзала. Они помогут пассажирам, прибывающим в Киев ночью, продолжить путь по городу — говорится в сообщении.

С 10 сентября автобусы будут курсировать во время комендантского часа — с 1:00 до 5:00.

В направлении Центрального вокзала автобусы из жилых массивов будут начинать движение раньше — по отдельным графикам и с определенных мест посадки. Ориентировочный интервал движения — 60 минут.

Посадка и высадка на остановках — по требованию.

Маршруты:

№131-Н: Центральный вокзал — м. "Дарница" — Центральный вокзал;

№132-Н: Центральный вокзал — м. "Минская" — Центральный вокзал;

№133-Н: Центральный вокзал — ул. Тулузы — Центральный вокзал;

№134-Н: Центральный вокзал — просп. Павла Тычины — Центральный вокзал.

Напомним

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится.