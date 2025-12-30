Акторку Бріжит Бардо поховають 7 січня в Сен-Тропе

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 1346 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 2824 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 10526 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 14156 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 20394 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21868 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29189 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29990 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22955 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23814 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.4м/с
71%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 16268 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 9846 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 3582 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 10930 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 5424 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 2264 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 5456 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 10526 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 42625 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 43155 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 22905 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 36060 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 44392 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 54928 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 164801 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Facebook

Акторку Бріжит Бардо поховають 7 січня в Сен-Тропе

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Похорон акторки Бріжит Бардо відбудеться 7 січня в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпшн у Сен-Тропе. Церемонія транслюватиметься в порту та на центральній площі Ліс.

Акторку Бріжит Бардо поховають 7 січня в Сен-Тропе

Похорон акторки Бріжит Бардо відбудеться в середу, 7 січня, в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпшн у Сен-Тропе, після чого відбудеться "приватне та конфіденційне поховання". Про це повідомив Фонд Бріжит Бардо Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

Деталі

Le Monde уточнює, що хоча мерія невеликого середземноморського портового міста повідомила кілька ЗМІ, що поховання відбудеться на морському кладовищі, Фонд не вказав місце. Церемонія в церкві транслюватиметься в порту та на центральній площі Ліс. Після поховання заплановано "вшанування пам'яті, відкрите для всіх мешканців Сен-Тропе та його шанувальників", повідомляє фонд.

Раніше міська рада Сен-Тропе підтвердила, що Бріжит Бардо буде похована на морському кладовищі Сен-Тропе, що підтверджує інформацію джерела, близького до справи, для Agence France-Presse (AFP). Команда Фонду Бріжит Бардо, чия робота присвячена захисту тварин — справі, заради якої вона залишила акторську діяльність незадовго до свого 40-річчя, — мала зустрітися з місцевою владою для підготовки церемонії.

Актриса побажала бути похованою в Ла Мадраг, будинку, який вона придбала наприкінці 1950-х років у невеликому середземноморському порту. Нерухомість стала такою ж легендарною, як і її власник, який обрав її для життя подалі від уваги та суперечок.

Саме в цьому "недоторканому рибальському будиночку", як вона сама його описала, вона померла в неділю вранці у віці 91 року. "Я волію спочивати тут, а не на кладовищі Сен-Тропе, де купа ідіотів може пошкодити могилу моїх батьків та бабусь і дідусів", – сказала вона Le Monde у 2018 році.

Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року28.12.25, 11:49 • 5296 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нерухомість
Тварини