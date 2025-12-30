Акторку Бріжит Бардо поховають 7 січня в Сен-Тропе

Похорон акторки Бріжит Бардо відбудеться в середу, 7 січня, в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпшн у Сен-Тропе, після чого відбудеться "приватне та конфіденційне поховання". Про це повідомив Фонд Бріжит Бардо Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

Деталі

Le Monde уточнює, що хоча мерія невеликого середземноморського портового міста повідомила кілька ЗМІ, що поховання відбудеться на морському кладовищі, Фонд не вказав місце. Церемонія в церкві транслюватиметься в порту та на центральній площі Ліс. Після поховання заплановано "вшанування пам'яті, відкрите для всіх мешканців Сен-Тропе та його шанувальників", повідомляє фонд.

Раніше міська рада Сен-Тропе підтвердила, що Бріжит Бардо буде похована на морському кладовищі Сен-Тропе, що підтверджує інформацію джерела, близького до справи, для Agence France-Presse (AFP). Команда Фонду Бріжит Бардо, чия робота присвячена захисту тварин — справі, заради якої вона залишила акторську діяльність незадовго до свого 40-річчя, — мала зустрітися з місцевою владою для підготовки церемонії.

Актриса побажала бути похованою в Ла Мадраг, будинку, який вона придбала наприкінці 1950-х років у невеликому середземноморському порту. Нерухомість стала такою ж легендарною, як і її власник, який обрав її для життя подалі від уваги та суперечок.

Саме в цьому "недоторканому рибальському будиночку", як вона сама його описала, вона померла в неділю вранці у віці 91 року. "Я волію спочивати тут, а не на кладовищі Сен-Тропе, де купа ідіотів може пошкодити могилу моїх батьків та бабусь і дідусів", – сказала вона Le Monde у 2018 році.

