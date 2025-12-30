Актрису Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Похороны актрисы Брижит Бардо состоятся в среду, 7 января, в церкви Нотр-Дам де л'Ассомпшн в Сен-Тропе, после чего последует "частное и конфиденциальное захоронение". Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

Детали

Le Monde уточняет, что хотя мэрия небольшого средиземноморского портового города сообщила нескольким СМИ, что захоронение состоится на морском кладбище, Фонд не указал место. Церемония в церкви будет транслироваться в порту и на центральной площади Лис. После похорон запланировано "почтение памяти, открытое для всех жителей Сен-Тропе и его поклонников", сообщает фонд.

Ранее городской совет Сен-Тропе подтвердил, что Брижит Бардо будет похоронена на морском кладбище Сен-Тропе, что подтверждает информацию источника, близкого к делу, для Agence France-Presse (AFP). Команда Фонда Брижит Бардо, чья работа посвящена защите животных — делу, ради которого она оставила актерскую деятельность незадолго до своего 40-летия, — должна была встретиться с местными властями для подготовки церемонии.

Актриса пожелала быть похороненной в Ла Мадраг, доме, который она приобрела в конце 1950-х годов в небольшом средиземноморском порту. Недвижимость стала такой же легендарной, как и ее владелица, которая выбрала ее для жизни вдали от внимания и споров.

Именно в этом "нетронутом рыбацком домике", как она сама его описала, она умерла в воскресенье утром в возрасте 91 года. "Я предпочитаю покоиться здесь, а не на кладбище Сен-Тропе, где куча идиотов может повредить могилу моих родителей и бабушек и дедушек", – сказала она Le Monde в 2018 году.

