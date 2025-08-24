Не тільки поблизу Говерли: на Піп Івані Чорногірському випав перший сніг цього року

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 2136 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 12290 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 13301 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 17372 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 54798 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 54867 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30276 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54329 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34582 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37074 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.1м/с
56%
746мм
Популярнi новини
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 16233 перегляди
Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рфVideo24 серпня, 02:29 • 4552 перегляди
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День НезалежностіPhoto24 серпня, 03:58 • 4866 перегляди
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ24 серпня, 04:31 • 3324 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 3642 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 17376 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 54805 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 34180 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 47058 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 35471 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марк Карні
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 37073 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 23585 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 24991 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 27680 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 34430 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
Євро

Не тільки поблизу Говерли: на Піп Івані Чорногірському випав перший сніг цього року

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.

Не тільки поблизу Говерли: на Піп Івані Чорногірському випав перший сніг цього року

У День Незалежності, 24 серпня, рятувальники зафіксували перший цьогорічний снігопад на горі Піп Іван Чорногірський, пише УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.

Деталі

Рятувальники також додали, що на вершині температура повітря - лише +1°C, вітер.

Слизькі стежки, холод та швидка зміна погоди можуть стати серйозною загрозою для життя і здоров’я. Просимо утриматися від походів до покращення погодних умов

- наголосили у ДСНС.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.

Альона Уткіна

ПодіїПогода та довкілля
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Карпати
Україна