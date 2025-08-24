Не тільки поблизу Говерли: на Піп Івані Чорногірському випав перший сніг цього року
Київ • УНН
На горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.
У День Незалежності, 24 серпня, рятувальники зафіксували перший цьогорічний снігопад на горі Піп Іван Чорногірський, пише УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.
Деталі
Рятувальники також додали, що на вершині температура повітря - лише +1°C, вітер.
Слизькі стежки, холод та швидка зміна погоди можуть стати серйозною загрозою для життя і здоров’я. Просимо утриматися від походів до покращення погодних умов
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що на урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.