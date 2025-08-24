Не только вблизи Говерлы: на Поп Иване Черногорском выпал первый снег в этом году
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.
В День Независимости, 24 августа, спасатели зафиксировали первый в этом году снегопад на горе Поп Иван Черногорский, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Детали
Спасатели также добавили, что на вершине температура воздуха - всего +1°C, ветер.
Скользкие тропы, холод и быстрая смена погоды могут стать серьезной угрозой для жизни и здоровья. Просим воздержаться от походов до улучшения погодных условий
Напомним
Ранее УНН писал, что на урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снеговые осадки этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.