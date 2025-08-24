Не только вблизи Говерлы: на Поп Иване Черногорском выпал первый снег в этом году

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 2304 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 12509 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 13521 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 17608 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 55035 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 55024 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30333 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54369 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34604 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37164 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.1м/с
56%
746мм
Популярные новости
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 16329 просмотра
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рфVideo24 августа, 02:29 • 4664 просмотра
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресеньеPhoto24 августа, 03:58 • 4988 просмотра
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ24 августа, 04:31 • 3398 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 3750 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 17598 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 55022 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 34267 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 47164 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 35551 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Карпатские горы
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 37164 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 23656 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 25058 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27746 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 34486 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
COVID-19
Евро

Не только вблизи Говерлы: на Поп Иване Черногорском выпал первый снег в этом году

Киев • УНН

 • 106 просмотра

На горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.

Не только вблизи Говерлы: на Поп Иване Черногорском выпал первый снег в этом году

В День Независимости, 24 августа, спасатели зафиксировали первый в этом году снегопад на горе Поп Иван Черногорский, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Детали

Спасатели также добавили, что на вершине температура воздуха - всего +1°C, ветер.

Скользкие тропы, холод и быстрая смена погоды могут стать серьезной угрозой для жизни и здоровья. Просим воздержаться от походов до улучшения погодных условий

- подчеркнули в ГСЧС.

Напомним

Ранее УНН писал, что на урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снеговые осадки этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.

Алена Уткина

ПроисшествияПогода и окружающая среда
Ивано-Франковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Украина