Нардеп заявил о якобы "убийстве отца пятерых детей" в ТЦК. В ВСУ заверяют, что данных о происшествии не было, но информацию проверяют
Киев • УНН
Юрий Камельчук заявил о смерти мужчины в ТЦК из анонимных источников. В Сухопутных войсках проверяют информацию, но на данный момент подтверждений нет.
В сети распространяется фрагмент прямой речи нардепа Юрия Камельчука относительно якобы "убийства отца пятерых детей" в одном из ТЦК. Как сообщили в Командовании Сухопутных войск, в заявлении политика не приведено никаких конкретных данных, которые позволяли бы идентифицировать событие. И хотя никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало, информацию проверяют дополнительно, передает УНН.
Контекст
Нардеп Юрий Камельчук в эфире ток-шоу "Черное/Белое" заявил о якобы "убийстве отца пятерых детей" в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В то же время не было приведено никаких конкретных данных, которые позволяли бы идентифицировать событие. Не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь. Сам народный депутат отметил, что получил эту информацию из анонимных источников.
Детали
В Командовании Сухопутных войск заявили, что дополнительно проверяют распространенную информацию. По состоянию на данный момент никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало.
Подчеркиваем, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться правовым способом. Если какие-либо лица владеют конкретной информацией о таком событии, они должны безотлагательно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки
В Командовании также обратили внимание представителей медиа, должностных лиц и граждан на то, что "распространение непроверенных утверждений, особенно по темам, связанным с мобилизацией и деятельностью ТЦК и СП, может усиливать социальное напряжение, формировать ложные выводы и подрывать доверие к Силам обороны Украины".
Просим пользоваться официальными источниками информации и воздерживаться от распространения неподтвержденных обвинений
