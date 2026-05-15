Нардеп заявил о якобы "убийстве отца пятерых детей" в ТЦК. В ВСУ заверяют, что данных о происшествии не было, но информацию проверяют

В сети распространяется фрагмент прямой речи нардепа Юрия Камельчука относительно якобы "убийства отца пятерых детей" в одном из ТЦК. Как сообщили в Командовании Сухопутных войск, в заявлении политика не приведено никаких конкретных данных, которые позволяли бы идентифицировать событие. И хотя никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало, информацию проверяют дополнительно, передает УНН.

Нардеп Юрий Камельчук в эфире ток-шоу "Черное/Белое" заявил о якобы "убийстве отца пятерых детей" в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В то же время не было приведено никаких конкретных данных, которые позволяли бы идентифицировать событие. Не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь. Сам народный депутат отметил, что получил эту информацию из анонимных источников.

В Командовании Сухопутных войск заявили, что дополнительно проверяют распространенную информацию. По состоянию на данный момент никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало.

Подчеркиваем, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться правовым способом. Если какие-либо лица владеют конкретной информацией о таком событии, они должны безотлагательно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки