В шести учебных центрах Сухопутных войск ввели обновленную БОВП - Минобороны

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Шесть центров Сухопутных войск перешли на обновленную программу БОВП продолжительностью 51 сутки. Акцент сделан на борьбе с дронами и тактике малых групп.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили обновленную программу базовой общевойсковой подготовки в шести учебных центрах. Об этом сообщило Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обновленная программа была разработана на основе опыта 151-го учебного центра. Изменения должны дополнить существующую систему тренировок с учетом потребности в адаптации к условиям современной войны.

Продолжительность обучения по обновленной программе остается стандартной – 51 сутки.

Перечень упражнений почти не изменился, но стала иной логика преподавания. Обучение проходит поэтапно по принципу "от простого к сложному". Курсанты ежедневно отрабатывают ключевые навыки до автоматизма, что позволяет в короткие сроки заложить прочный фундамент знаний.

Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением. Тактическая подготовка сфокусирована на отработке действий в составе малых тактических групп.

Продолжительность тактической догоспитальной подготовки увеличена на 12 часов в связи с оптимизацией устаревших упражнений.

Без БОВП для студентов - Зеленский подписал закон об изучении в вузах и колледжах основ национального сопротивления10.04.26, 13:33 • 3404 просмотра

Особое внимание в обновленной программе уделено противодействию малым дронам. Рекруты, в частности, отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией огня.

Еще одним важным элементом стало менторство: за каждым взводом закреплены командир и инструктор, к которым можно обратиться по любому вопросу.

Отдельным новаторством стало также внедрение допрофессиональной подготовки. Рекруты имеют возможность добровольно и факультативно (на углубленном курсе индивидуальной подготовки) освоить необходимые на фронте направления: стрелок-оператор, стрелок-спасатель, командир малой тактической группы.

Допрофессиональную подготовку проходят только те, кто проявил к этому способности, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальной подготовки и мотивацию к обучению.

Первые отзывы подтверждают: методика работает, так как базируется на профессионализме инструкторского состава и внимательном отношении к каждому рекруту. Согласно опросам, курсанты по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий

- отмечают в Минобороны.

В Силах обороны вводят изменения в БОПП по дронам - Сырский04.04.26, 11:53 • 5688 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украинские сухопутные войска
Министерство обороны Украины