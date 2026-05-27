В шести учебных центрах Сухопутных войск ввели обновленную БОВП - Минобороны
Киев • УНН
Шесть центров Сухопутных войск перешли на обновленную программу БОВП продолжительностью 51 сутки. Акцент сделан на борьбе с дронами и тактике малых групп.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили обновленную программу базовой общевойсковой подготовки в шести учебных центрах. Об этом сообщило Минобороны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что обновленная программа была разработана на основе опыта 151-го учебного центра. Изменения должны дополнить существующую систему тренировок с учетом потребности в адаптации к условиям современной войны.
Продолжительность обучения по обновленной программе остается стандартной – 51 сутки.
Перечень упражнений почти не изменился, но стала иной логика преподавания. Обучение проходит поэтапно по принципу "от простого к сложному". Курсанты ежедневно отрабатывают ключевые навыки до автоматизма, что позволяет в короткие сроки заложить прочный фундамент знаний.
Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением. Тактическая подготовка сфокусирована на отработке действий в составе малых тактических групп.
Продолжительность тактической догоспитальной подготовки увеличена на 12 часов в связи с оптимизацией устаревших упражнений.
Особое внимание в обновленной программе уделено противодействию малым дронам. Рекруты, в частности, отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией огня.
Еще одним важным элементом стало менторство: за каждым взводом закреплены командир и инструктор, к которым можно обратиться по любому вопросу.
Отдельным новаторством стало также внедрение допрофессиональной подготовки. Рекруты имеют возможность добровольно и факультативно (на углубленном курсе индивидуальной подготовки) освоить необходимые на фронте направления: стрелок-оператор, стрелок-спасатель, командир малой тактической группы.
Допрофессиональную подготовку проходят только те, кто проявил к этому способности, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальной подготовки и мотивацию к обучению.
Первые отзывы подтверждают: методика работает, так как базируется на профессионализме инструкторского состава и внимательном отношении к каждому рекруту. Согласно опросам, курсанты по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий
