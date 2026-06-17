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Минобороны проведет масштабные проверки всех ТЦК Украины из-за насилия над мобилизованными

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Заместитель министра Мстислав Баник анонсировал служебные проверки ТЦК из-за нарушений прав граждан. Ведомство планирует реформировать систему мобилизации.

Минобороны проведет масштабные проверки всех ТЦК Украины из-за насилия над мобилизованными

Министерство обороны Украины проведет служебные проверки во всех ТЦК из-за случаев нарушения прав человека и насилия над военнообязанными. Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник в Facebook, передает УНН.

Детали

Вчера провел срочное совещание с Командованием сухопутных войск относительно инцидентов в Одесском ТЦК. Любое насилие, нарушение человеческих прав и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на 5-й год войны. По результатам встречи будут проведены служебные проверки во всех ТЦК, максимально пристально разобраны обращения граждан относительно незаконного удержания, насилия и других неправомерных действий. Призвал к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам

- написал Баник.

По его словам, такие инциденты еще раз подтверждают, насколько критически назрела реформа ТЦК, над которой работает Минобороны.

Он подчеркнул, что функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации.

Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВВК, отправки в учебные центры и бригады - должны быть максимально комфортными, человечными, с видеофиксацией 24/7 и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах

- добавил Баник.

Напомним

В Министерстве обороны Украины назвали вопрос реформирования ВСУ (в частности, и территориальных центров комплектации) чувствительным и отказались сообщать детальную информацию о модернизации украинской армии в целом и процессе мобилизации населения в частности.

Павел Башинский

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