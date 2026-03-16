ЕС ожидает от Венгрии выполнения договоренностей по 90 млрд евро кредита для Украины - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что, когда речь идет о вопросе кредита ЕС для Украины в 90 млрд евро, на Венгрию не придется давить и что она будет придерживаться соглашений, которые сама же согласовала, о чем она заявила в понедельник перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет УНН.

Это, по сути, обеспечение выполнения решений, которые уже приняты на уровне лидеров. Венгрия также согласилась с этим решением. Итак, это обеспечение выполнения этих решений. Я знаю, что президент Кошта и президент фон дер Ляйен занимаются этим вопросом. В конце этой недели у нас также состоится заседание Европейского совета, поэтому, надеюсь, мы не будем давить на Венгрию, чтобы она одобрила или не одобрила, а будет придерживаться соглашений, которые они также заключили - ответила глава дипломатии ЕС Каллас на вопрос, как в ЕС хотят убедить Венгрию одобрить кредит в 90 миллиардов евро для Украины, и если этого не произойдет, каков план.

