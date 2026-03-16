ЕС ожидает от Венгрии выполнения договоренностей по 90 млрд евро кредита для Украины - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас заявила о необходимости соблюдения Венгрией уже согласованных лидерами решений. Вопрос кредита обсудят на заседании Европейского совета.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что, когда речь идет о вопросе кредита ЕС для Украины в 90 млрд евро, на Венгрию не придется давить и что она будет придерживаться соглашений, которые сама же согласовала, о чем она заявила в понедельник перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет УНН.
Это, по сути, обеспечение выполнения решений, которые уже приняты на уровне лидеров. Венгрия также согласилась с этим решением. Итак, это обеспечение выполнения этих решений. Я знаю, что президент Кошта и президент фон дер Ляйен занимаются этим вопросом. В конце этой недели у нас также состоится заседание Европейского совета, поэтому, надеюсь, мы не будем давить на Венгрию, чтобы она одобрила или не одобрила, а будет придерживаться соглашений, которые они также заключили
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico11.03.26, 09:44 • 36881 просмотр