$44.140.0350.670.29
ЄС очікує від Угорщини виконання домовленостей щодо 90 млрд євро кредиту для України - Каллас

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

Кая Каллас заявила про необхідність дотримання Угорщиною вже погоджених лідерами рішень. Питання кредиту обговорять на засіданні Європейської ради.

ЄС очікує від Угорщини виконання домовленостей щодо 90 млрд євро кредиту для України - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що, коли йдеться про питання кредиту ЄС для України у 90 млрд євро, на Угорщину не доведеться тиснути і що вона дотримуватиметься угод, які сама ж погодила, про що вона заявила в понеділок перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі, пише УНН.

Це, по суті, забезпечення виконання рішень, які вже ухвалено на рівні лідерів. Угорщина також погодилася із цим рішенням. Отже, це забезпечення виконання цих рішень. Я знаю, що президент Кошта та президент фон дер Ляєн займаються цим питанням. Наприкінці цього тижня у нас також відбудеться засідання Європейської ради, тому, сподіваюся, ми не будемо тиснути на Угорщину, щоб вона схвалила чи не схвалила, а дотримуватиметься угод, які вони також уклали

- відповіла голова дипломатії ЄС Каллас на запитання, як у ЄС хочуть переконати Угорщину схвалити кредит у 90 мільярдів євро для України, і якщо цього не станеться, яким є план.

У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico11.03.26, 09:44 • 36884 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська рада
Європейський Союз
Угорщина
Україна