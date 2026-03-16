ЄС очікує від Угорщини виконання домовленостей щодо 90 млрд євро кредиту для України - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що, коли йдеться про питання кредиту ЄС для України у 90 млрд євро, на Угорщину не доведеться тиснути і що вона дотримуватиметься угод, які сама ж погодила, про що вона заявила в понеділок перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі, пише УНН.

Це, по суті, забезпечення виконання рішень, які вже ухвалено на рівні лідерів. Угорщина також погодилася із цим рішенням. Отже, це забезпечення виконання цих рішень. Я знаю, що президент Кошта та президент фон дер Ляєн займаються цим питанням. Наприкінці цього тижня у нас також відбудеться засідання Європейської ради, тому, сподіваюся, ми не будемо тиснути на Угорщину, щоб вона схвалила чи не схвалила, а дотримуватиметься угод, які вони також уклали