США раскрыли детали захвата Николаса Мадуро: его готовят к суду в Нью-Йорке

13:18 • 4770 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 28482 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 53344 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 54428 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 75150 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44032 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72192 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 101245 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68279 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 61127 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico3 января, 05:40 • 20690 просмотра
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе3 января, 07:38 • 16762 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика3 января, 08:11 • 11110 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне10:18 • 7558 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 15586 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 44448 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 63228 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 77726 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 213592 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135080 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 45294 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 55618 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 54688 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135080 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 51299 просмотра
США раскрыли детали захвата Николаса Мадуро: его готовят к суду в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

США раскрыли детали захвата Николаса Мадуро: его готовят к суду в Нью-Йорке

Генеральный прокурор США Пам Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским правосудием по ряду тяжких обвинений. По данным американских СМИ, Мадуро уже находится под стражей США и будет доставлен в Нью-Йорк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По словам Пам Бонди, Мадуро и Силия Флорес "вскоре столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах". В Нью-Йорке им инкриминируют сговор с целью наркотерроризма, сговор по импорту кокаина, а также незаконный оборот оружия. Мадуро сталкивается с обвинениями в Нью-Йорке уже много лет.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили ABC News, что Мадуро доставят в Нью-Йорк. Хотя источники не уточнили, где именно будут содержать Мадуро, подсудимых, ожидающих суда в федеральном суде на Манхэттене, обычно содержат в MDC-Brooklyn. По словам двух человек, знакомых с операцией, операцию, которая привела к захвату Мадуро, провела армейская группа специальных операций "Дельта" после того, как ЦРУ определило точное местонахождение лидера. "Дельта" - это элитная группа специальных операций, состоящая из солдат, обученных проводить секретные контртеррористические операции и спасать заложников

- говорится в публикации.

Сенатор-республиканец Майк Ли сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио заверил его: Мадуро арестован для суда по уголовным обвинениям в США, а дальнейших военных действий в Венесуэле не планируется. В то же время республиканцы в Конгрессе приветствовали действия Трампа, тогда как демократы раскритиковали операцию.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Правительство Венесуэлы обвинило США в военной агрессии после серии взрывов в Каракасе и других регионах. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны.

Алла Киосак

