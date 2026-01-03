США раскрыли детали захвата Николаса Мадуро: его готовят к суду в Нью-Йорке

Генеральный прокурор США Пам Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским правосудием по ряду тяжких обвинений. По данным американских СМИ, Мадуро уже находится под стражей США и будет доставлен в Нью-Йорк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По словам Пам Бонди, Мадуро и Силия Флорес "вскоре столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах". В Нью-Йорке им инкриминируют сговор с целью наркотерроризма, сговор по импорту кокаина, а также незаконный оборот оружия. Мадуро сталкивается с обвинениями в Нью-Йорке уже много лет.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили ABC News, что Мадуро доставят в Нью-Йорк. Хотя источники не уточнили, где именно будут содержать Мадуро, подсудимых, ожидающих суда в федеральном суде на Манхэттене, обычно содержат в MDC-Brooklyn. По словам двух человек, знакомых с операцией, операцию, которая привела к захвату Мадуро, провела армейская группа специальных операций "Дельта" после того, как ЦРУ определило точное местонахождение лидера. "Дельта" - это элитная группа специальных операций, состоящая из солдат, обученных проводить секретные контртеррористические операции и спасать заложников - говорится в публикации.

Сенатор-республиканец Майк Ли сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио заверил его: Мадуро арестован для суда по уголовным обвинениям в США, а дальнейших военных действий в Венесуэле не планируется. В то же время республиканцы в Конгрессе приветствовали действия Трампа, тогда как демократы раскритиковали операцию.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Правительство Венесуэлы обвинило США в военной агрессии после серии взрывов в Каракасе и других регионах. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны.