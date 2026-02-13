$42.990.04
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венесуэла отложила принятие закона об амнистии из-за споров о применении

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Законодатели Венесуэлы отложили принятие законопроекта об амнистии из-за разногласий относительно порядка его применения. Тысячи сторонников оппозиции требуют освобождения всех политических заключенных.

Венесуэла отложила принятие закона об амнистии из-за споров о применении

В Венесуэле законодатели в четверг отложили принятие знакового законопроекта об амнистии, призванного положить конец использованию судов для подавления инакомыслия, после того, как не смогли достичь соглашения о порядке его применения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Каракаса, требуя освобождения всех оставшихся политических заключенных, до начала обсуждения законопроекта.

Ожидается, что амнистия будет распространяться на все обвинения, выдвинутые против диссидентов, выступавших против правления свергнутого лидера Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса за последние 27 лет.

Члены Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы поддержали законопроект в первом чтении на прошлой неделе, и ожидалось, что он будет принят в четверг после второго чтения.

Однако он столкнулся с препятствием: депутаты от проправительственных и оппозиционных партий разошлись во мнениях относительно статьи, которая требует от потенциальных бенефициаров явиться в суд для подачи заявления на амнистию.

Член оппозиции Нора Брачо заявила, что это требование "совершенно излишне", и сказала, что амнистия должна автоматически распространяться на все преступления, подпадающие под действие закона.

Однако депутат от проправительственной партии Ирис Варела утверждала, что важно, чтобы бенефициары "признали совершенные ими преступления", прежде чем дела против них будут закрыты.

Депутаты договорились продолжить обсуждение 19 февраля.

Законопроект является центральным элементом реформ, осуществленных исполняющим обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес после захвата Мадуро американскими спецназовцами во время смертоносного рейда 3 января в Каракасе.

Он направлен на то, чтобы перевернуть страницу почти трех десятилетий государственных репрессий.

В интервью NBC News, вышедшем в эфир в четверг, она пошла еще дальше, заявив, что она "абсолютно" привержена проведению свободных и справедливых выборов.

"Конечно, в этой стране состоятся честные и свободные выборы", - сказала она, добавив, что сроки будут определены в рамках будущего "политического диалога".

Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск04.01.26, 19:14 • 6614 просмотров

Родригес заняла место Мадуро с согласия президента США Дональда Трампа при условии, что она будет следовать его указаниям.

Соединенные Штаты взяли под контроль продажу венесуэльской нефти, а Трамп пообещал Вашингтону долю прибыли.

В четверг Родригес посетила нефтяные объекты вместе с министром энергетики США Крисом Райтом, который настаивает на "резком" увеличении добычи нефти в Венесуэле.

Администрация Трампа также оказывала давление на Родригес с целью освобождения политических заключенных.

Обсуждаемая амнистия потенциально позволит сотням активистов, которые еще находятся за решеткой, выйти на свободу.

По данным правозащитной организации Foro Penal, с декабря было освобождено более 400 политических заключенных, но более 600 остаются под стражей.

Законопроект об амнистии охватывает обвинения в "измене", "терроризме" и распространении "ненависти", которые использовались для заключения диссидентов.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил агентству AFP, что амнистия должна распространяться как на членов оппозиции, так и на "чавистов", как называют сторонников Чавеса и Мадуро.

По его словам, это включает и самого Мадуро.

Амнистия также снимает запреты на участие в выборах для ряда членов оппозиции, включая лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.

Мачадо, объект ненависти для "чавистов", проживающая в изгнании в США, заявила, что хочет вскоре вернуться домой.

Отвечая на вопрос NBC о возможном возвращении Мачадо, Родригес сказала, что обеспечение ее безопасности "не входит в мои обязанности".

Она добавила, что Мачадо "придется ответить перед Венесуэлой" за свою поддержку санкций США и военных действий в стране.

Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 33794 просмотра

Юлия Шрамко

