Двум инженерам сообщили о подозрении из-за смертельного ДТП в Ровенской области, вызванного плохим состоянием дороги

Эксклюзив
11:15 • 10211 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 12967 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 25057 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 42378 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 38513 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36242 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31449 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 50516 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22710 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 112050 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 10923 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 5292 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 19981 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 16435 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 11636 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 3512 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 12968 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 17627 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 48410 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 58094 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 60345 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62958 просмотра
Двум инженерам сообщили о подозрении из-за смертельного ДТП в Ровенской области, вызванного плохим состоянием дороги

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Двум инженерам объявили подозрения из-за смертельного ДТП в Ровенской области, где погибли три человека. Причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние дороги.

Двум инженерам сообщили о подозрении из-за смертельного ДТП в Ровенской области, вызванного плохим состоянием дороги

Из-за неудовлетворительного состояния дорог и смертельного ДТП в Ровенской области двум должностным лицам сообщили о подозрениях, в котором погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка. Об этом информирует Офис генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Авария произошла 31 июля 2023 года в селе Городец Ровенской области. 39-летняя водитель из Киевской области на автомобиле Landmark, объезжая проседание дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем - машина перевернулась и загорелась.

- говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли три пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.

Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - проседания должны были быть устранены или обозначены предупреждающими знаками.

Прокуроры Ровенской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум должностным лицам, ответственным за содержание и контроль аварийного участка.

• Инженеру частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины).

• Инженеру государственной службы, ответственному за контроль состояния дороги, объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой26.02.26, 16:27 • 2590 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Ровненская область
Киевская область