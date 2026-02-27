Двум инженерам сообщили о подозрении из-за смертельного ДТП в Ровенской области, вызванного плохим состоянием дороги
Двум инженерам объявили подозрения из-за смертельного ДТП в Ровенской области, где погибли три человека. Причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние дороги.
Из-за неудовлетворительного состояния дорог и смертельного ДТП в Ровенской области двум должностным лицам сообщили о подозрениях, в котором погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка. Об этом информирует Офис генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Авария произошла 31 июля 2023 года в селе Городец Ровенской области. 39-летняя водитель из Киевской области на автомобиле Landmark, объезжая проседание дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем - машина перевернулась и загорелась.
В результате ДТП погибли три пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.
Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - проседания должны были быть устранены или обозначены предупреждающими знаками.
Прокуроры Ровенской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум должностным лицам, ответственным за содержание и контроль аварийного участка.
• Инженеру частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины).
• Инженеру государственной службы, ответственному за контроль состояния дороги, объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
