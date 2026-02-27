У Мілані трамвай зійшов з рейок, щонайменше одна людина загинула

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 6258 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 12957 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 23342 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 26238 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 33565 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49066 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44158 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38431 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32833 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52867 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
83%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 11542 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 11060 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 17413 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 12642 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 10668 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 5354 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 7012 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 10700 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 12675 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 17451 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Сергій Кислиця
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 536 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 2184 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 23993 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 21244 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 51871 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Starlink

У Мілані трамвай зійшов з рейок, щонайменше одна людина загинула

Київ • УНН

 • 316 перегляди

У центрі Мілана трамвай зійшов з рейок, що призвело до загибелі однієї людини та поранення щонайменше 20 осіб. На місці події працювали п'ять машин швидкої допомоги.

У Мілані трамвай зійшов з рейок, щонайменше одна людина загинула

У центрі Мілана трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого одна людина загинула та щонайменше 20 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, трамвай зійшов з рейок по обіді на вулиці Вітторіо Венето. Одна людина загинула та щонайменше 20 отримали поранення.

На місці події працювали п'ять машин швидкої допомоги, а групи цивільного захисту встановили намет для надання допомоги пораненим.

Нагадаємо

Через незадовільний стан доріг та смертельну ДТП на Рівненщині двом посадовцям повідомили підозри, у якій загинули троє людей, зокрема 13-річна дівчинка.

Павло Башинський

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Reuters
Мілан