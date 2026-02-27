У Мілані трамвай зійшов з рейок, щонайменше одна людина загинула

У центрі Мілана трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого одна людина загинула та щонайменше 20 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, трамвай зійшов з рейок по обіді на вулиці Вітторіо Венето. Одна людина загинула та щонайменше 20 отримали поранення.

На місці події працювали п'ять машин швидкої допомоги, а групи цивільного захисту встановили намет для надання допомоги пораненим.

Нагадаємо

