Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании "Киевстар" было без питания - гендиректор Комаров

Киев • УНН

 • 2508 просмотра

Это наблюдалось почти по всей Украине. Причина - отключение света в результате массированных российских атак. Однако "Киевстар" зарезервировал 99% сети домашнего интернета до 12 часов автономной работы на случай длительных блэкаутов.

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании "Киевстар" было без питания - гендиректор Комаров

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании "Киевстар" осталось без питания. Причина - отключение света по Украине в результате массированных российских атак, сообщает УНН со ссылкой на генерального директора компании "Киевстар" Александра Комарова.

Подробности

Как отметил Комаров, по состоянию на 9 утра более 30% сети без питания, почти равномерно по всей стране.

Пять региональных технологических центров - на генераторах. В целом сеть очень большую часть в течение суток работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность

- заявил гендиректор.

Он добавил, что "Киевстар" зарезервировал 99% сети домашнего интернета до 12 часов автономной работы на случай длительных блэкаутов. Для этого установили более 80 тысяч современных LiFePO4-аккумуляторов (LiFePO4 – литий-феррум-фосфат – ред).

Таким образом, когда нет света, фиксированная сеть остается работоспособной. Но для того, чтобы пользоваться интернетом как можно дольше, абонентам стоит сделать свою часть "бэкапа" - подключить свои роутеры к резервному питанию. Достаточно павербанка, бесперебойника (ИБП) или зарядной станции

- заявил он.

Комаров отметил: по состоянию на середину ноября о резервном питании для роутеров позаботились лишь 15-20% абонентов Домашнего Интернета. Во время недавнего полного блэкаута в Полтавской области клиентский резерв был на уровне всего 2%.

Далее все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются

- уточнил Комаров.

Евгений Устименко

ОбществоТехнологии
