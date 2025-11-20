По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании "Киевстар" было без питания - гендиректор Комаров

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании "Киевстар" осталось без питания. Причина - отключение света по Украине в результате массированных российских атак, сообщает УНН со ссылкой на генерального директора компании "Киевстар" Александра Комарова.

Как отметил Комаров, по состоянию на 9 утра более 30% сети без питания, почти равномерно по всей стране.

Пять региональных технологических центров - на генераторах. В целом сеть очень большую часть в течение суток работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность

Он добавил, что "Киевстар" зарезервировал 99% сети домашнего интернета до 12 часов автономной работы на случай длительных блэкаутов. Для этого установили более 80 тысяч современных LiFePO4-аккумуляторов (LiFePO4 – литий-феррум-фосфат – ред).

Таким образом, когда нет света, фиксированная сеть остается работоспособной. Но для того, чтобы пользоваться интернетом как можно дольше, абонентам стоит сделать свою часть "бэкапа" - подключить свои роутеры к резервному питанию. Достаточно павербанка, бесперебойника (ИБП) или зарядной станции