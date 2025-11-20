Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" було без живлення - гендиректор Комаров
Київ • УНН
Це спостерігалось майже по всій Україні. Причина - відключення світла внаслідок масованих російських атак. Однак "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи на випадок тривалих блекаутів.
Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" залишилося без живлення. Причина - відключення світла по Україні внаслідок масованих російських атак, повідомляє УНН з посиланням на генерального директора компанії "Київстар" Олександра Комарова.
Деталі
Як зазначив Комаров, станом на 9-ту ранку понад 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні.
П’ять регіональних технологічних центрів - на генераторах. Загалом мережа дуже велику частину протягом доби працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність
Він додав, що "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи на випадок тривалих блекаутів. Для цього встановили понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів (LiFePO4 – літій-феррум-фосфат – ред).
Таким чином, коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину "бекапу" - під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції
Комаров зазначив: станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів Домашнього Інтернету. Під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був на рівні всього 2%.
Далі все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються
