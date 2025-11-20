Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" було без живлення - гендиректор Комаров

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Ексклюзив
08:56 • 14306 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14866 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14296 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15158 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24918 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28032 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17867 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18264 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33706 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС20 листопада, 02:00 • 5330 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 16152 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 12462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 18921 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 7700 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 14306 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 19025 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 24918 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28032 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 59839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 21209 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 44898 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 42953 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 44315 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 36651 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" було без живлення - гендиректор Комаров

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Це спостерігалось майже по всій Україні. Причина - відключення світла внаслідок масованих російських атак. Однак "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи на випадок тривалих блекаутів.

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" було без живлення - гендиректор Комаров

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії "Київстар" залишилося без живлення. Причина - відключення світла по Україні внаслідок масованих російських атак, повідомляє УНН з посиланням на генерального директора компанії "Київстар" Олександра Комарова.

Деталі

Як зазначив Комаров, станом на 9-ту ранку понад 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні.

П’ять регіональних технологічних центрів - на генераторах. Загалом мережа дуже велику частину протягом доби працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність

- заявив гендиректор.

Він додав, що "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи на випадок тривалих блекаутів. Для цього встановили понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів (LiFePO4 – літій-феррум-фосфат – ред).

Таким чином, коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину "бекапу" - під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції

- заявив він.

Комаров зазначив: станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів Домашнього Інтернету. Під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був на рівні всього 2%.

Далі все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються

- уточнив Комаров.

В Україні запускають Координаційний штаб звʼязку. Його очолить Михайло Федоров13.11.25, 17:53 • 2928 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоТехнології
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Полтавська область
Київстар
Україна