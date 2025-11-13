В Украине запускают Координационный штаб связи. Его возглавит Михаил Федоров

Из-за систематических атак рф на энергоинфраструктуру Кабинет министров создал координационный штаб для обеспечения бесперебойной работы коммуникационных сетей, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

Как сообщили в ведомстве, Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов. Его главная задача — предупреждать и реагировать на риски, чтобы сети работали даже во время длительных отключений электроэнергии.

Для этого создадут четкие правила взаимодействия: операторы быстрее будут получать топливо для генераторов, технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам, а все критические вопросы будут решаться без бюрократических барьеров. Также штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабинету Министров.

В Минцифры добавили, что в состав штаба вошли представители операторов мобильной связи — Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell, заместитель министра энергетики и Председатель Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ), а также представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацпола, ГУР и ГСЧС. К работе также привлечены руководители ОВА и председатель Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК). Возглавит работу штаба Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

