She Congress 2025: истории решимости женщин, меняющих бизнес, сообщества и общественные ценности

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 8388 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 15777 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 18604 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 29198 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 40151 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31955 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58811 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38010 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36619 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47103 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 6662 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 6048 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 5032 просмотра
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений08:30 • 4292 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США10:17 • 3872 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 2238 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 27190 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 42524 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 58811 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 52726 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23819 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 32145 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 34257 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 48197 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47433 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

She Congress 2025: истории решимости женщин, меняющих бизнес, сообщества и общественные ценности

Киев • УНН

 • 156 просмотра

17 декабря 2025 года в Киеве состоится SHE Congress 2025 под эгидой WoMo, где более 500 участниц обсудят смелость, развитие и влияние. Впервые пройдет панельная дискуссия He for She, а также выступят более 50 спикеров с историями успеха в различных сферах.

She Congress 2025: истории решимости женщин, меняющих бизнес, сообщества и общественные ценности

17 декабря 2025 года в Киеве SHE Congress 2025 под эгидой WoMo объединит владелиц бизнеса, руководителей, медийных личностей, культурных деятелей и волонтеров. Нынешний слоган конгресса "Решительная. Настоящая. Неравнодушная" отражает главную идею события: женщины в Украине ежедневно делают выбор, который формирует их будущее, бизнесы, команды и общество, передает УНН

Дата: 17 декабря 2025 года. Город: Киев (локацию участники узнают накануне из соображений безопасности). Регистрация на сайте по ссылке.

SHE Congress продолжает традицию WoMo формировать сообщество женщин, которые создают ценности, строят бизнесы, поддерживают друг друга и двигают Украину вперед.

Более 500 участниц соберутся, чтобы говорить о смелости, развитии и влиянии в мире, который меняется каждую минуту.

Впервые на сцене SHE Congress панельная дискуссия He for She: мужчины-топ-менеджеры поделятся видением того, как присутствие женщин на руководящих должностях влияет на бизнес, корпоративную культуру и управленческие решения. Спикеры: Юрий Кляцкин (режиссер, педагог, эксперт по импровизации), Сергей Наумов (Ощадбанк), Владислав Антипов (ЦЕРН), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine).

С сольными выступлениями в программе примут участие Татьяна Коровина (Молокия), Янина Ольховская (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Ирина Заславец (UNBROKEN), Елена Лада (BROCARD), Наталка Франчук (СТБ) и другие эксперты.

На сцене SHE Congress прозвучат истории 50+ спикеров о смелых решениях, новых проектах, личностном развитии, образовании и лайфстайле:

She in Business. Честный опыт современных руководителей о вызовах, закалке и новых ролях в бизнесе. Среди спикеров Юлия Завалишина (Киевстар), Марина Авдеева ("Арсенал Страхование", Easy Peasy Insurtech), Инна Тютюн (Sense Bank) и другие. 

She in Social. Об инициативах, меняющих сообщества, благотворительность, общественные ценности и поддержку поделятся Татьяна Кухоцкая ("Сердце Азовстали"), Тата Кеплер (украинская общественная деятельница, продюсер, ресторатор, волонтер), Ксения Возницына ("Лесная поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("Твоя опора")

She in Communications. Как коммуникационная точность формирует доверие к брендам и репутацию расскажут Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ирина Милютина (SCM).

She in Education. Роль нового образования в формировании поколения ответственных лидеров осветят Анна Мищенко (КШДУ), Татьяна Шерман (Academy DTEK), Юлия Юдина ("Коллайдер").

Также в рамках образовательного трека состоится интервью об образовательном треке 360° – стратегии, которая растет вместе с ребенком, под модерацией Татьяны Смирновой (Ekonomika+).

She in Creative Industries. Раскроют истории, как украинские бренды, медиа и культурные проекты формируют глобальную культурную повестку Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (Одесский международный кинофестиваль) под модерацией Иванны Слабошпицкой (Телеканал Киев 24).

She and Red Flags. О важных сигналах в бизнесе, команде, рабочей среде и партнерствах, которые нельзя игнорировать, расскажут Марина Мкртычева (Magnet Legal Law Firm), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine), Татьяна Гончар (DCT Consulting).

She in Health. О заботе, здоровье и практиках, помогающих держать баланс, поделятся Лилия Дубас (Teva), Валерия Заружко (САД).

Партнеры события:

  • генеральный партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
    • главные партнеры: «Молокия», L'Oréal Украина, BROCARD;
      • генеральный информационный партнер: Starlight Media.

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса
        Режиссер
        Бренд
        Война в Украине
        Ощадбанк
        благотворительность
        Киевстар
        ДТЭК
        Киев