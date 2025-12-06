She Congress 2025: истории решимости женщин, меняющих бизнес, сообщества и общественные ценности
Киев • УНН
17 декабря 2025 года в Киеве состоится SHE Congress 2025 под эгидой WoMo, где более 500 участниц обсудят смелость, развитие и влияние. Впервые пройдет панельная дискуссия He for She, а также выступят более 50 спикеров с историями успеха в различных сферах.
17 декабря 2025 года в Киеве SHE Congress 2025 под эгидой WoMo объединит владелиц бизнеса, руководителей, медийных личностей, культурных деятелей и волонтеров. Нынешний слоган конгресса "Решительная. Настоящая. Неравнодушная" отражает главную идею события: женщины в Украине ежедневно делают выбор, который формирует их будущее, бизнесы, команды и общество, передает УНН.
Дата: 17 декабря 2025 года. Город: Киев (локацию участники узнают накануне из соображений безопасности). Регистрация на сайте по ссылке.
SHE Congress продолжает традицию WoMo формировать сообщество женщин, которые создают ценности, строят бизнесы, поддерживают друг друга и двигают Украину вперед.
Более 500 участниц соберутся, чтобы говорить о смелости, развитии и влиянии в мире, который меняется каждую минуту.
Впервые на сцене SHE Congress панельная дискуссия He for She: мужчины-топ-менеджеры поделятся видением того, как присутствие женщин на руководящих должностях влияет на бизнес, корпоративную культуру и управленческие решения. Спикеры: Юрий Кляцкин (режиссер, педагог, эксперт по импровизации), Сергей Наумов (Ощадбанк), Владислав Антипов (ЦЕРН), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine).
С сольными выступлениями в программе примут участие Татьяна Коровина (Молокия), Янина Ольховская (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Ирина Заславец (UNBROKEN), Елена Лада (BROCARD), Наталка Франчук (СТБ) и другие эксперты.
На сцене SHE Congress прозвучат истории 50+ спикеров о смелых решениях, новых проектах, личностном развитии, образовании и лайфстайле:
She in Business. Честный опыт современных руководителей о вызовах, закалке и новых ролях в бизнесе. Среди спикеров Юлия Завалишина (Киевстар), Марина Авдеева ("Арсенал Страхование", Easy Peasy Insurtech), Инна Тютюн (Sense Bank) и другие.
She in Social. Об инициативах, меняющих сообщества, благотворительность, общественные ценности и поддержку поделятся Татьяна Кухоцкая ("Сердце Азовстали"), Тата Кеплер (украинская общественная деятельница, продюсер, ресторатор, волонтер), Ксения Возницына ("Лесная поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("Твоя опора")
She in Communications. Как коммуникационная точность формирует доверие к брендам и репутацию расскажут Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ирина Милютина (SCM).
She in Education. Роль нового образования в формировании поколения ответственных лидеров осветят Анна Мищенко (КШДУ), Татьяна Шерман (Academy DTEK), Юлия Юдина ("Коллайдер").
Также в рамках образовательного трека состоится интервью об образовательном треке 360° – стратегии, которая растет вместе с ребенком, под модерацией Татьяны Смирновой (Ekonomika+).
She in Creative Industries. Раскроют истории, как украинские бренды, медиа и культурные проекты формируют глобальную культурную повестку Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (Одесский международный кинофестиваль) под модерацией Иванны Слабошпицкой (Телеканал Киев 24).
She and Red Flags. О важных сигналах в бизнесе, команде, рабочей среде и партнерствах, которые нельзя игнорировать, расскажут Марина Мкртычева (Magnet Legal Law Firm), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine), Татьяна Гончар (DCT Consulting).
She in Health. О заботе, здоровье и практиках, помогающих держать баланс, поделятся Лилия Дубас (Teva), Валерия Заружко (САД).
Партнеры события:
- генеральный партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
- главные партнеры: «Молокия», L'Oréal Украина, BROCARD;
- генеральный информационный партнер: Starlight Media.