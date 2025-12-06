She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності

$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 15604 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 18467 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 29054 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 40053 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31914 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 58694 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37980 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36602 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47090 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності

Київ • УНН

 • 110 перегляди

17 грудня 2025 року в Києві відбудеться SHE Congress 2025 під егідою WoMo, де понад 500 учасниць обговорять сміливість, розвиток та вплив. Вперше пройде панельна дискусія He for She, а також виступлять понад 50 спікерів з історіями успіху в різних сферах.

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності

17 грудня 2025 року в Києві SHE Congress 2025 під егідою WoMo об’єднає власниць бізнесу, керівниць, медійниць, культурних діячок і волонтерок. Цьогорічний слоган конгресу "Рішуча. Справжня. Небайдужа" відображає головну ідею події: жінки в Україні щодня роблять вибір, який формує їхнє майбутнє, бізнеси, команди та суспільство, передає УНН

Дата: 17 грудня 2025Місто: Київ (локацію учасники дізнаються напередодні з міркувань безпеки)Реєстрація на сайті за посиланням.

SHE Congress продовжує традицію WoMo формувати спільноту жінок, які створюють цінності, вибудовують бізнеси, підтримують одна одну та рухають Україну вперед.

Понад 500 учасниць зберуться, щоб говорити про сміливість, розвиток і вплив у світі, який змінюється щохвилини.

Вперше на сцені SHE Congress панельна дискусія He for She: чоловіки-топменеджери поділяться баченням того, як присутність жінок на керівних посадах впливає на бізнес, корпоративну культуру та управлінські рішення. Спікери: Юрій Кляцкін (режисер, педагог, експерт з імпровізації), Сергій Наумов (Ощадбанк), Владислав Антипов (ЦЕРН), Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine).

Із сольними виступами у програмі візьмуть участь Тетяна Коровіна (Молокія), Яніна Ольховська (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Ірина Заславець (UNBROKEN), Олена Лада (BROCARD), Наталка Франчук (СТБ) та інші експерти.

На сцені SHE Congress прозвучать історії 50+ спікерів про сміливі рішення, нові проєкти, особистісний розвиток, освіту та лайфстайл:

She in Business. Чесний досвід сучасних керівниць про виклики, загартування та нові ролі у бізнесі. Серед спікерів Юлія Завалішина (Київстар), Марина Авдєєва ("Арсенал Страхування", Easy Peasy Insurtech), Інна Тютюн (Sense Bank) та інші. 

She in Social. Про ініціативи, що змінюють спільноти, благодійність, суспільні цінності й підтримку поділяться Тетяна Кухоцька ("Серце Азовсталі"), Тата Кеплер (українська громадська діячка, продюсерка, рестораторка, волонтерка), Ксенія Возніцина ("Лісова поляна"), Оксана Лебедєва (Gen.Ukrainian), Валерія Татарчук ("Твоя опора")

She in Communications. Як комунікаційна влучність формує довіру до брендів і репутацію розкажуть Олена Дерев’янко (PR-Service Agency), Оксана Стехіна (dentsu Ukraine), Ірина Мілютіна (SCM).

She in Education. Роль нової освіти у формуванні покоління відповідальних лідерів висвітлять Анна Міщенко (КШДУ), Тетяна Шерман (Academy DTEK), Юлія Юдіна ("Колайдер").

Також у межах освітнього треку відбудеться інтерв’ю про освітній трек 360° – стратегію, яка росте разом із дитиною, за модерацією Тетяни Смірнової (Ekonomika+).

She in Creative Industries. Розкриють історії, як українські бренди, медіа та культурні проєкти формують глобальну культурну повістку Ірина Метньова (Vandog Agency), Світлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (Одеський міжнародний кінофестиваль) за модерування Іванни Слабошпицької (Телеканал Київ 24).

She and Red Flags. Про важливі сигнали у бізнесі, команді, робочому середовищі та партнерствах, які не можна ігнорувати розкажуть Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Катерина Кузьміна (AB InBev Efes Ukraine), Тетяна Гончар (DCT Consulting).

She in Health. Про турботу, здоров’я та практики, що допомагають тримати баланс, поділяться Лілія Дубас (Teva), Валерія Заружко (САД).

Партнери події:

  • генеральний партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
    • головні партнери: «Молокія», L'Oréal Україна, BROCARD;
      • генеральний інформаційний партнер: Starlight Media.

        Лілія Подоляк

