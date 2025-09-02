Favbet Tech попал в летний рейтинг DOU "Топ-50 ІТ-компаний Украины"

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 32342 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 58091 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 100982 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 116982 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 64899 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 127384 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47109 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 84193 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53084 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107959 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 212519 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 212256 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 201958 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 198671 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 193064 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 3128 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 21385 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 24743 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 39677 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 84195 просмотра
Favbet Tech попал в летний рейтинг DOU "Топ-50 ІТ-компаний Украины"

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В первом полугодии 2025 года компания наняла наибольшее количество технических специалистов среди участников рейтинга.

Favbet Tech попал в летний рейтинг DOU "Топ-50 ІТ-компаний Украины"

Favbet Tech впервые попал в рейтинг Топ-50 IT-компаний Украины от DOU и стал одним из четырех новых участников списка вместе с UPSTARS, Kyivstar.Tech и mono. Рейтинг учитывает специалистов, работающих в Украине, а также тех, кто релоцировался, но платит налоги в Украине, передает УНН.

По итогам первого полугодия 2025 года в Топ-50 украинских компаний работало 79,1 тыс. специалистов. По сравнению с предыдущим полугодием количество специалистов в топе почти не изменилось, что свидетельствует о первой за годы полномасштабной войны стабильности рынка.

Лидерами роста стали в основном продуктовые компании, в том числе Favbet Tech. В первом полугодии 2025 года к компании присоединились 133 технических специалиста — больше всего среди всех компаний летней версии рейтинга.

В целом за последние полгода команда Favbet Tech в Украине только растет. Сейчас компания сосредотачивается на разработке (PHP, Node.js, Java), усиливает направление бизнес-аналитики, инфраструктуры и AI.

"Мы впервые за годы видим позитивную динамику и рост уровней найма. Теперь важно сохранить этот темп и продолжать создавать условия для роста специалистов внутри страны. Именно поэтому Favbet Tech сегодня много инвестирует в образование, отраслевые события и развивает собственную технологическую экспертизу для того, чтобы оставаться конкурентными как в Украине, так и в мировом контексте", — говорит CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Компания Favbet Tech была основана в 2022 году и специализируется на разработке современных iGaming-решений. В 2023 году она вошла в Топ-30 украинских IT-компаний Украины по версии Офиса эффективного регулирования (BRDO), а в 2024 стала одним из пяти крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Дія.City.

Favbet Tech уделяет большое внимание поддержке украинского IT-сообщества и развитию инновационной экономики Украины. Компания является членом Ассоциации IT Ukraine и в сотрудничестве с ней инициировала создание первого в Украине AI-комитета — всеукраинской платформы для развития экосистемы искусственного интеллекта.

Favbet Tech также поддерживает крупнейшее женское IT-сообщество Wtech и его программу Wtech & Friends, направленную на развитие женского лидерства в индустрии. Кроме того, компания является постоянным партнером крупнейших отраслевых событий и недавно объявила о поддержке ІТ Arena 2025, которая пройдет во Львове 26-28 сентября.

Лилия Подоляк

Технологии
благотворительность
Киевстар
Украина
Львов