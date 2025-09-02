$41.370.05
11:50 • 31984 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 57619 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 100489 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 116500 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 64685 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127144 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47043 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84090 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53067 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107939 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Favbet Tech потрапив до літнього рейтингу DOU "Топ-50 ІТ-компаній України"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У першому півріччі 2025 компанія найняла найбільшу кількість технічних спеціалістів серед учасників рейтингу.

Favbet Tech потрапив до літнього рейтингу DOU "Топ-50 ІТ-компаній України"

Favbet Tech уперше потрапив до рейтингу Топ-50 ІТ-компаній України від DOU та став одним із чотирьох нових учасників списку разом із UPSTARS, Kyivstar.Tech та mono. Рейтинг враховує спеціалістів, що працюють в Україні, а також тих, хто релокувався, але сплачує податки в Україну, передає УНН.

За підсумками першого півріччя 2025 року у Топ-50 українських працювало 79,1 тис. фахівців. Порівняно з попереднім півріччям кількість фахівців у топі майже не змінилась, що свідчить про першу за роки повномасштабної війни стабільність ринку.

Лідерами зростання стали здебільшого продуктові компанії, у тому числі Favbet Tech. У першому півріччі 2025 року до компанії приєднались 133 технічні спеціалісти — найбільше серед усіх компаній літньої версії рейтингу.

Загалом за останні півроку команда Favbet Tech в Україні тільки зростає. Зараз компанія зосереджується на розробці (PHP, Node.js, Java), посилює напрям бізнес-аналітики, інфраструктури та АІ.

"Ми вперше за роки бачимо позитивну динаміку та зростання рівнів найму. Тепер важливо зберегти цей темп та продовжувати створювати умови для зростання спеціалістів всередині країні. Саме тому Favbet Tech сьогодні багато інвестує в освіту, галузеві події та розвиває власну технологічну експертизу для того, щоби залишатись конкурентними як в Україні, так і у світовому контексті", — каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Компанія Favbet Tech була заснована у 2022 році та спеціалізується на розробці сучасних iGaming-рішень. У 2023 році увійшла до Топ-30 українських ІТ-компаній України за версією Офісу ефективного регулювання (BRDO), а у 2024 стала одним з п’яти найбільших платників податків серед резидентів Дія.City.

Favbet Tech приділяє велику увагу підтримці української IT-спільноти та розвитку інноваційної економіки України. Компанія є членом Асоціації IT Ukraine і в співпраці з нею ініціювала створення першого в Україні AI-комітету – першої всеукраїнської  платформи для розвитку екосистеми штучного інтелекту.

Favbet Tech також підтримує найбільшу жіночу IT-спільноту Wtech та її програму Wtech & Friends, спрямовану на розвиток жіночого лідерства в індустрії. Окрім того, компанія є постійним партнером найбільших галузевих подій та нещодавно оголосила про підтримку ІТ Arena 2025, що пройде у Львові 26-28 вересня.

Лілія Подоляк

Технології
благодійність
Київстар
Україна
Львів