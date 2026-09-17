рф вновь атаковала компанию "Киевстар", повреждено здание с оборудованием

В «Киевстаре» заявили, что в результате вражеской атаки на Киевскую область было повреждено здание, где размещалось оборудование компании, передает УНН.

Сегодня в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование «Киевстара» - говорится в сообщении.

Сотрудники компании не пострадали. Услуги «Киевстара» для абонентов предоставляются без изменений.

В настоящее время команда работает над оценкой последствий атаки.

Напомним

11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская эскалация с использованием реактивных «шахедов» постепенно становится все более террористической, оккупанты также нанесли удар по зданию компании «Киевстар».