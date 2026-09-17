рф знову атакувала компанію "Київстар", пошкоджено будівлю з обладнанням
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Київщину пошкоджено будівлю з обладнанням Київстару. Працівники не постраждали, послуги для абонентів не змінилися.
У "Київстарі" заявили, що у результаті ворожої атаки на Київщину було пошкоджено будівлю, де розміщувалося обладнання компанії, передає УНН.
Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстару
Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстару для абонентів надаються без змін.
Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки.
Нагадаємо
11 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною, окупанти вдарили також по будівлі компанії "Київстар".