рф знову атакувала компанію "Київстар", пошкоджено будівлю з обладнанням

У "Київстарі" заявили, що у результаті ворожої атаки на Київщину було пошкоджено будівлю, де розміщувалося обладнання компанії, передає УНН.

Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстару - йдеться у повідомленні.

Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстару для абонентів надаються без змін.

Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки.

Нагадаємо

11 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною, окупанти вдарили також по будівлі компанії "Київстар".