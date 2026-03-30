ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
58%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Фильм
Шахед-136

Украинцы выбрали название "Сяйво" для государственного ИИ

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Более 136 тысяч пользователей "Дії" проголосовали за название "Сяйво" для ИИ-модели. Система от Минцифры и Киевстар выйдет в бета-тест в конце весны.

Украинцы выбрали название "Сяйво" для государственного ИИ

Украинцы проголосовали в "Дії" за название национальной большой языковой модели. Как сообщили в Минцифры, языковая модель, которая будет помогать украинцам в государственных сервисах, бизнесе, науке, образовании, обороне и других сферах, получила название "Сяйво", передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минцифры, украинцы предложили более трех тысяч названий. В финальное голосование вошло 10 вариантов, которые предварительно отобрали эксперты. Среди главных условий отбора — идеи должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушения чужих прав.

Всего в опросе в "Дії" приняли участие 136 090 пользователей. С отрывом в три тысячи голосов победило название Сяйво (Siaivo).

Финальный рейтинг: 

1. Сяйво (Siaivo) — 22,601

2. Слово (Slovo) — 19,546

3. Гомін (Homin) — 18,301

4. Кавун (Kavun) — 16,978

5. Питай (Pytai) — 15,214

6. Шипіт (Shypit) — 11,228

7. Ядро (Yadro) — 8,635

8. Говерла (Hoverla) — 8,492

9. Дзвінка (Dzvinka) — 8,379

10. Шукай (Shukai) — 6,716

Напоминаем

В июне Минцифра и Киевстар начали совместную разработку национальной большой языковой модели. Запуск системы в бета-тестирование запланирован на конец весны этого года.

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Кабинет Министров Украины
Киевстар