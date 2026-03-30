Украинцы выбрали название "Сяйво" для государственного ИИ
Киев • УНН
Более 136 тысяч пользователей "Дії" проголосовали за название "Сяйво" для ИИ-модели. Система от Минцифры и Киевстар выйдет в бета-тест в конце весны.
Украинцы проголосовали в "Дії" за название национальной большой языковой модели. Как сообщили в Минцифры, языковая модель, которая будет помогать украинцам в государственных сервисах, бизнесе, науке, образовании, обороне и других сферах, получила название "Сяйво", передает УНН.
Детали
Как сообщили в Минцифры, украинцы предложили более трех тысяч названий. В финальное голосование вошло 10 вариантов, которые предварительно отобрали эксперты. Среди главных условий отбора — идеи должны были быть оригинальными, без плагиата и нарушения чужих прав.
Всего в опросе в "Дії" приняли участие 136 090 пользователей. С отрывом в три тысячи голосов победило название Сяйво (Siaivo).
Финальный рейтинг:
1. Сяйво (Siaivo) — 22,601
2. Слово (Slovo) — 19,546
3. Гомін (Homin) — 18,301
4. Кавун (Kavun) — 16,978
5. Питай (Pytai) — 15,214
6. Шипіт (Shypit) — 11,228
7. Ядро (Yadro) — 8,635
8. Говерла (Hoverla) — 8,492
9. Дзвінка (Dzvinka) — 8,379
10. Шукай (Shukai) — 6,716
Напоминаем
В июне Минцифра и Киевстар начали совместную разработку национальной большой языковой модели. Запуск системы в бета-тестирование запланирован на конец весны этого года.