Каждая четвертая школа в Украине присоединилась к образовательной платформе "Мрія" - Минцифры

В Украине уже 3 тысячи учебных заведений работают с образовательной платформой "Мрія". Это около четверти всех школ страны, которые меняют учебный процесс с помощью цифровых решений. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

К платформе присоединились 3 000 учебных заведений из разных регионов - от лицеев на Львовщине до релоцированных школ Запорожской области.

Также, в Минцифры подчеркивают, что команда "Мрії" сопровождает и поддерживает школы на каждом этапе, чтобы все дети страны учились и развивались интересно и безопасно.

"Мрія" - это: для учителей - меньше бюрократии. Мрія автоматизирует рутинные задачи и освобождает время на главное - внимание к детям. Для родителей - вовлеченность в жизнь ребенка. Родители видят, что ребенку нравится, а где нужна поддержка. Для учеников - интересное обучение. Мрія превращает школу в удобное цифровое пространство - оценки, расписание, домашние задания и даже познавательные видео всегда под рукой - говорится в сообщении.

Министерство цифровой трансформации Украины представило концепцию превращения школ в современные, безопасные, безбарьерные пространства с комфортными условиями для получения детьми знаний, развития и отдыха.