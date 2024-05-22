Якими будуть школи майбутнього? У Мінцифри показали концепцію трансформації
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації України представило концепцію перетворення шкіл у сучасні, безпечні, безбар'єрні простори з комфортними умовами для отримання дітьми знань, розвитку та відпочинку.
У Міністерстві цифрової трансформації України презентували концепцію трансформації шкіл, де увага зосереджена на безпеці та безбар'єрності, передає УНН.
Сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за пʼятьма типовими радянськими проєктами — це старі, темні приміщення з нефункціональним використанням простору. Щоб показати, який вигляд можуть мати навчальні заклади майбутнього, презентуємо проєкт трансформації шкіл. Навчальні заклади перетворяться на сучасні простори, де діти зможуть не тільки здобувати знання, а й розвиватися та відпочивати в комфортних умовах
Що зміниться в школах після трансформації:
Безбар’єрність: доступний простір, де учні та вчителі мають рівний доступ до знань і можливостей
Безпека: якісні укриття, у яких можна не тільки перечекати тривогу, а й відпочити та відчути психологічну безпеку
Комфортний простір для розвитку: діти зможуть створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях
Розроблена модель трансформацій дасть змогу швидко перетворювати навчальні заклади у звільнених регіонах на сучасні простори. А в майбутньому плануємо масштабувати проєкт, щоб кожна дитина здобувала знання та розвивалася в школах, які мотивують, а не пригнічують