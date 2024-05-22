Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

В Министерстве цифровой трансформации Украины презентовали концепцию трансформации школ, где внимание сосредоточено на безопасности и безбарьерности, передает УНН.

Сегодня большинство школ в Украине построено по пяти типичным советским проектам - это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства. Чтобы показать, какой вид могут иметь учебные заведения будущего, презентуем проект трансформации школ. Учебные заведения превратятся в современные пространства, где дети смогут не только приобретать знания, но и развиваться и отдыхать в комфортных условиях - сообщили в Минцифры.

Что изменится в школах после трансформации:

безбарьерность: доступное пространство, где учащиеся и учителя имеют равный доступ к знаниям и возможностям

безопасность: качественные укрытия, в которых можно не только переждать тревогу, но и отдохнуть и почувствовать психологическую безопасность

комфортное пространство для развития: дети смогут создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских