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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 15:22  •  7178 просмотра

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Министерство цифровой трансформации Украины представило концепцию преобразования школ в современные, безопасные, безбарьерные пространства с комфортными условиями для получения детьми знаний, развития и отдыха.

В Министерстве цифровой трансформации Украины презентовали концепцию трансформации школ, где внимание сосредоточено на безопасности и безбарьерности, передает УНН.

Сегодня большинство школ в Украине построено по пяти типичным советским проектам - это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства. Чтобы показать, какой вид могут иметь учебные заведения будущего, презентуем проект трансформации школ. Учебные заведения превратятся в современные пространства, где дети смогут не только приобретать знания, но и развиваться и отдыхать в комфортных условиях 

- сообщили в Минцифры.

Что изменится в школах после трансформации:

безбарьерность: доступное пространство, где учащиеся и учителя имеют равный доступ к знаниям и возможностям

безопасность: качественные укрытия, в которых можно не только переждать тревогу, но и отдохнуть и почувствовать психологическую безопасность

комфортное пространство для развития: дети смогут создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских

Разработанная модель трансформаций позволит быстро превращать учебные заведения в освобожденных регионах в современные пространства. А в будущем планируем масштабировать проект, чтобы каждый ребенок получал знания и развивался в школах, которые мотивируют, а не угнетают

- добавили в ведомстве.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

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