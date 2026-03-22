Кожна четверта школа в Україні долучилася до освітньої платформи "Мрія" - Мінцифри

В Україні вже 3 тисячі навчальних закладів працюють із освітньою платформою "Мрія". Це близько чверті всіх шкіл країни, які змінюють навчальний процес за допомогою цифрових рішень. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

До платформи долучилися 3 000 закладів освіти з різних регіонів - від ліцеїв на Львівщині до релокованих шкіл Запорізької області.

Також, у Мінціфрі підкреслюють, що команда "Мрії" супроводжує та підтримує школи на кожному етапі, щоб усі діти країни навчалися й розвивалися цікаво та безпечно.

"Мрія" - це: для вчителів - менше бюрократії. Мрія автоматизує рутинні завдання і звільняє час на головне - увагу до дітей. Для батьків - залученість до життя дитини. Батьки бачать, що дитині подобається, а де потрібна підтримка. Для учнів - цікаве навчання. Мрія перетворює школу на зручний цифровий простір - оцінки, розклад, домашні завдання та навіть пізнавальні відео завжди під рукою