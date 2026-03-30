Українці обрали назву "Сяйво" для державного ШІ

Українці проголосували в Дії за назву національної великої мовної моделі. Як повідомили у Мінцифри, мовна модель, що допомагатиме українцям у державних сервісах, бізнесі, науці, освіті, обороні та інших сферах, отримала назву "Сяйво", передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Мінцифри, українці запропонували понад три тисячі назв. До фінального голосування увійшло 10 варіантів, які попередньо відібрали експерти. Серед головних умов відбору — ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушення чужих прав.

Усього в опитуванні в Дії взяли участь 136 090 користувачів. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).

Фінальний рейтинг:

1. Сяйво (Siaivo) — 22,601

2. Слово (Slovo) — 19,546

3. Гомін (Homin) — 18,301

4. Кавун (Kavun) — 16,978

5. Питай (Pytai) — 15,214

6. Шипіт (Shypit) — 11,228

7. Ядро (Yadro) — 8,635

8. Говерла (Hoverla) — 8,492

9. Дзвінка (Dzvinka) — 8,379

10. Шукай (Shukai) — 6,716

Нагадуємо

У червні Мінцифра та Київстар почали спільну розробку національної великої мовної моделі. Запуск системи в бета-тестування запланований на кінець весни цього року.