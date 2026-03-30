Українці обрали назву "Сяйво" для державного ШІ

$43.840.0450.490.12
ukenru
13:48 • 1456 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
12:43 • 6774 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
10:47 • 14780 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 22458 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 18703 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
09:05 • 8496 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 24775 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39191 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
29 березня, 12:02 • 51815 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 45787 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Рубрики
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
58%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ольга Фреймут
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Польща
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Фільм
Шахед-136

Українці обрали назву "Сяйво" для державного ШІ

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Понад 136 тисяч користувачів Дії проголосували за назву Сяйво для ШІ-моделі. Система від Мінцифри та Київстар вийде у бета-тест наприкінці весни.

Українці проголосували в Дії за назву національної великої мовної моделі. Як повідомили у Мінцифри, мовна модель, що допомагатиме українцям у державних сервісах, бізнесі, науці, освіті, обороні та інших сферах, отримала назву "Сяйво", передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Мінцифри, українці запропонували понад три тисячі назв. До фінального голосування увійшло 10 варіантів, які попередньо відібрали експерти. Серед головних умов відбору — ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушення чужих прав.

Усього в опитуванні в Дії взяли участь 136 090 користувачів. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).

Фінальний рейтинг: 

1. Сяйво (Siaivo) — 22,601

2. Слово (Slovo) — 19,546

3. Гомін (Homin) — 18,301

4. Кавун (Kavun) — 16,978

5. Питай (Pytai) — 15,214

6. Шипіт (Shypit) — 11,228

7. Ядро (Yadro) — 8,635

8. Говерла (Hoverla) — 8,492

9. Дзвінка (Dzvinka) — 8,379

10. Шукай (Shukai) — 6,716

Нагадуємо

У червні Мінцифра та Київстар почали спільну розробку національної великої мовної моделі. Запуск системи в бета-тестування запланований на кінець весни цього року.

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Кабінет Міністрів України
Київстар