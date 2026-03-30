Українці обрали назву "Сяйво" для державного ШІ
Київ • УНН
Понад 136 тисяч користувачів Дії проголосували за назву Сяйво для ШІ-моделі. Система від Мінцифри та Київстар вийде у бета-тест наприкінці весни.
Українці проголосували в Дії за назву національної великої мовної моделі. Як повідомили у Мінцифри, мовна модель, що допомагатиме українцям у державних сервісах, бізнесі, науці, освіті, обороні та інших сферах, отримала назву "Сяйво", передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Мінцифри, українці запропонували понад три тисячі назв. До фінального голосування увійшло 10 варіантів, які попередньо відібрали експерти. Серед головних умов відбору — ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушення чужих прав.
Усього в опитуванні в Дії взяли участь 136 090 користувачів. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).
Фінальний рейтинг:
1. Сяйво (Siaivo) — 22,601
2. Слово (Slovo) — 19,546
3. Гомін (Homin) — 18,301
4. Кавун (Kavun) — 16,978
5. Питай (Pytai) — 15,214
6. Шипіт (Shypit) — 11,228
7. Ядро (Yadro) — 8,635
8. Говерла (Hoverla) — 8,492
9. Дзвінка (Dzvinka) — 8,379
10. Шукай (Shukai) — 6,716
У червні Мінцифра та Київстар почали спільну розробку національної великої мовної моделі. Запуск системи в бета-тестування запланований на кінець весни цього року.