Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса

Смогут ли украинцы хотя бы звонить друг другу во время блэкаутов, что ждет мобильный интернет в Украине и как энергетический кризис влияет на стоимость базовых тарифов для населения - УНН поговорил с ведущими отечественными мобильными операторами.

Сейчас любой массированный удар по энергетике автоматически бьет по телекому: чем дольше и непредсказуемее отключения, тем чаще абоненты остаются без Интернета и даже без возможности дозвониться до родных.

Государство и операторы отчитываются о "масштабном усилении автономности сетей". Однако за красивыми формулировками скрывается простая вещь: связь держится до тех пор, пока удается залить топливо в генераторы и успеть зарядить аккумуляторы между отключениями.

Ставка на аккумуляторы и генераторы: реально ли это спасет

По данным Минцифры, 100% базовых станций оборудованы аккумуляторами, более трети – генераторами, еще 15,4 тыс. генераторов операторы законтрактовали дополнительно.

Это выглядит как тотальное укрепление сети связи. Однако на практике батареи выдерживают лишь короткие отключения, а генераторы есть далеко не везде, их нужно обслуживать, дозаправлять и физически охранять.

Так, мобильный оператор lifecell признает: средняя продолжительность обесточиваний на его объектах в декабре 2025 года составляла 8–12 часов, в начале 2026-го выросла до более 16 часов в сутки. При таком режиме батареи не успевают заряжаться, и никакие отчеты об "усиленной автономности" не меняют факта: там, где нет стабильного электропитания, связь работает рывками.

Vodafone приводит другие цифры: в Киеве доступность сети во время самых длительных отключений не опускалась ниже 78%, в Киевской области – 75%. Но эти проценты мало утешают абонентов, которые именно в периоды пиковых отключений испытывают трудности как при попытках дозвониться родным, так и при необходимости воспользоваться мобильным интернетом.

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко

Региональное неравенство: где работает почти 100% оборудования, а где — как повезет

Операторы фактически признают: реальное качество связи определяется не столько инвестициями, сколько состоянием энергетики в конкретной области. Там, где работают хоть какие-то плановые графики, ситуация более-менее управляема. Там, где энергетическая инфраструктура разбита, а отключения длятся по 10–20 часов и более, сети "проседают", а базовые станции работают от генераторов на минимальных настройках или просто выключаются.

Vodafone называет среди относительно стабильных регионов Кировоградскую, Житомирскую, Львовскую и Ровенскую области, где работоспособность сети приближается к 100%.

lifecell сообщает о работе более 90% сети в целом по стране, Vodafone – о около 87%.

Однако за этими средними цифрами почти всегда стоят конкретные районы, которые остаются в информационной тишине именно тогда, когда она наиболее опасна.

Мобильные операторы восстанавливают связь на Днепропетровщине после российских ударов - Федоров

Технические ограничения, о которых обычно не говорят

Операторы признают: обеспечить круглосуточную работу всей сети только на генераторах физически невозможно. Часть базовых станций просто не удается дооснастить из-за размещения на крышах или технических ограничений. Аварийные бригады вынуждены выбирать, куда везти генератор и топливо в первую очередь, особенно когда параллельно нужно восстанавливать объекты после обстрелов.

Даже современные литиевые батареи с функцией самоподогрева имеют предел: им нужно 3–4 часа непрерывного питания для полного заряда. Морозы, рост нагрузки – когда 60% пользователей фиксированного интернета во время отключения переходят на мобильный – сокращают время автономной работы и еще быстрее "съедают" запас энергии. Фактически сеть работает на пределе технических возможностей, а резервы расходуются на поддержание минимальной функциональности, а не на реальный запас прочности.

Операторы советуют украинцам экономно пользоваться интернетом, избегать тяжелого видеоконтента, запитывать домашние роутеры от павербанков, чтобы не нагружать мобильную сеть.

Это практические советы, но они свидетельствуют о другом: даже после миллиардных инвестиций система остается неустойчивой и в значительной степени перекладывает ответственность за ее работу на самих абонентов.

Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко

Батареи, генераторы, солнечные станции: как в Украине пытаются реанимировать мобильную связь

lifecell отчитывается, что более 94% его сети способны работать автономно до 10 часов при условии полного заряда батарей. Для этого оператор закупил 48 тыс. литиевых батарей, более 45 тыс. уже установлено, дополнительно приобретено 3500 генераторов. Инвестиции в энергомодернизацию оцениваются более чем в 2 млрд грн.

Vodafone говорит о восьмикратном росте парка литиевых АКБ за два года, запуске более 20 тыс. новых батарей, увеличении количества генераторов, создании стратегических запасов топлива и запуске первых сотен объектов на солнечном питании.

Это масштабные расходы, и операторы не скрывают: блэкауты уже бьют по себестоимости услуг. Топливо, логистика, ремонт оборудования, сверхурочная работа инженеров, потери из-за повреждения инфраструктуры – все это закладывается в тарифы. Vodafone прямо говорит, что проблемы со светом влияют на стоимость услуг с начала полномасштабной войны, lifecell – о росте операционных расходов и дефиците кадров.

Тарифы доступны, но не безгранично

Формально все три оператора уверяют: пересмотр стоимости тарифов происходит только на основе экономических расчетов, а клиентов предупредят заранее. На практике же украинцы уже несколько раз видели "обновления линеек" с подорожанием услуг, тогда как качество связи в условиях блэкаутов ухудшается.

lifecell говорит, что стремится сохранять конкурентность и доступность предложений. Vodafone подчеркивает миллиардные инвестиции, которые якобы оправдывают новые тарифы. "Киевстар" традиционно ссылается на "обоснованные экономические расчеты".

При этом ни один из операторов не дает четкого ответа, будет ли очередное повышение цен в случае нового массированного удара по энергетике. Опыт прошлых лет показывает, что риск далек от нулевого.

Связь как уязвимый нерв страны во время войны

Мобильная связь во время войны и блэкаутов — базовая инфраструктура безопасности для украинцев. Сотни генераторов, тысячи батарей, новые технологии вроде спутникового DirecttoCell действительно усиливают устойчивость сетей. Но пока энергосистема остается уязвимой, мобильная связь также будет "хрупкой".

Операторы делают многое, но их устойчивость имеет пределы. И чем дольше длится энергокризис, тем больше шансов, что его цену украинцы будут ощущать даже в счетах за мобильные услуги.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфраструктура крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" после массированных атак рф на энергетику в девяти областях отключена от электроснабжения на 40-60%.