$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:30 • 54 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 496 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 3104 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 8958 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 13685 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 16421 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 18704 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20285 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24327 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31936 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.5м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 37930 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 23851 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 18670 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 16958 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 16728 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 496 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 6782 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 12849 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 16721 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 77171 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 440 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 1484 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 4864 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 9360 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 16954 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Шахед-136

Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Ситуация с мобильной связью в регионах Украины сейчас напрямую зависит от работы энергосистемы: плановые и аварийные отключения электроэнергии влияют на питание оборудования, а массированные обстрелы РФ энергетической инфраструктуры сделали электроснабжение во многих областях непредсказуемым.

Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса

Смогут ли украинцы хотя бы звонить друг другу во время блэкаутов, что ждет мобильный интернет в Украине и как энергетический кризис влияет на стоимость базовых тарифов для населения - УНН поговорил с ведущими отечественными мобильными операторами.

Сейчас любой массированный удар по энергетике автоматически бьет по телекому: чем дольше и непредсказуемее отключения, тем чаще абоненты остаются без Интернета и даже без возможности дозвониться до родных.

Государство и операторы отчитываются о "масштабном усилении автономности сетей". Однако за красивыми формулировками скрывается простая вещь: связь держится до тех пор, пока удается залить топливо в генераторы и успеть зарядить аккумуляторы между отключениями.

Ставка на аккумуляторы и генераторы: реально ли это спасет

По данным Минцифры, 100% базовых станций оборудованы аккумуляторами, более трети – генераторами, еще 15,4 тыс. генераторов операторы законтрактовали дополнительно.

Это выглядит как тотальное укрепление сети связи. Однако на практике батареи выдерживают лишь короткие отключения, а генераторы есть далеко не везде, их нужно обслуживать, дозаправлять и физически охранять.

Так, мобильный оператор lifecell признает: средняя продолжительность обесточиваний на его объектах в декабре 2025 года составляла 8–12 часов, в начале 2026-го выросла до более 16 часов в сутки. При таком режиме батареи не успевают заряжаться, и никакие отчеты об "усиленной автономности" не меняют факта: там, где нет стабильного электропитания, связь работает рывками.

Vodafone приводит другие цифры: в Киеве доступность сети во время самых длительных отключений не опускалась ниже 78%, в Киевской области – 75%. Но эти проценты мало утешают абонентов, которые именно в периоды пиковых отключений испытывают трудности как при попытках дозвониться родным, так и при необходимости воспользоваться мобильным интернетом.

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко22.01.26, 19:03 • 3084 просмотра

Региональное неравенство: где работает почти 100% оборудования, а где — как повезет

Операторы фактически признают: реальное качество связи определяется не столько инвестициями, сколько состоянием энергетики в конкретной области. Там, где работают хоть какие-то плановые графики, ситуация более-менее управляема. Там, где энергетическая инфраструктура разбита, а отключения длятся по 10–20 часов и более, сети "проседают", а базовые станции работают от генераторов на минимальных настройках или просто выключаются.

Vodafone называет среди относительно стабильных регионов Кировоградскую, Житомирскую, Львовскую и Ровенскую области, где работоспособность сети приближается к 100%.

lifecell сообщает о работе более 90% сети в целом по стране, Vodafone – о около 87%.

Однако за этими средними цифрами почти всегда стоят конкретные районы, которые остаются в информационной тишине именно тогда, когда она наиболее опасна.

Мобильные операторы восстанавливают связь на Днепропетровщине после российских ударов - Федоров08.01.26, 14:49 • 3572 просмотра

Технические ограничения, о которых обычно не говорят

Операторы признают: обеспечить круглосуточную работу всей сети только на генераторах физически невозможно. Часть базовых станций просто не удается дооснастить из-за размещения на крышах или технических ограничений. Аварийные бригады вынуждены выбирать, куда везти генератор и топливо в первую очередь, особенно когда параллельно нужно восстанавливать объекты после обстрелов.

Даже современные литиевые батареи с функцией самоподогрева имеют предел: им нужно 3–4 часа непрерывного питания для полного заряда. Морозы, рост нагрузки – когда 60% пользователей фиксированного интернета во время отключения переходят на мобильный – сокращают время автономной работы и еще быстрее "съедают" запас энергии. Фактически сеть работает на пределе технических возможностей, а резервы расходуются на поддержание минимальной функциональности, а не на реальный запас прочности.

Операторы советуют украинцам экономно пользоваться интернетом, избегать тяжелого видеоконтента, запитывать домашние роутеры от павербанков, чтобы не нагружать мобильную сеть.

Это практические советы, но они свидетельствуют о другом: даже после миллиардных инвестиций система остается неустойчивой и в значительной степени перекладывает ответственность за ее работу на самих абонентов.

Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко25.01.26, 22:51 • 10760 просмотров

Батареи, генераторы, солнечные станции: как в Украине пытаются реанимировать мобильную связь

lifecell отчитывается, что более 94% его сети способны работать автономно до 10 часов при условии полного заряда батарей. Для этого оператор закупил 48 тыс. литиевых батарей, более 45 тыс. уже установлено, дополнительно приобретено 3500 генераторов. Инвестиции в энергомодернизацию оцениваются более чем в 2 млрд грн.

Vodafone говорит о восьмикратном росте парка литиевых АКБ за два года, запуске более 20 тыс. новых батарей, увеличении количества генераторов, создании стратегических запасов топлива и запуске первых сотен объектов на солнечном питании.

Это масштабные расходы, и операторы не скрывают: блэкауты уже бьют по себестоимости услуг. Топливо, логистика, ремонт оборудования, сверхурочная работа инженеров, потери из-за повреждения инфраструктуры – все это закладывается в тарифы. Vodafone прямо говорит, что проблемы со светом влияют на стоимость услуг с начала полномасштабной войны, lifecell – о росте операционных расходов и дефиците кадров.

Тарифы доступны, но не безгранично

Формально все три оператора уверяют: пересмотр стоимости тарифов происходит только на основе экономических расчетов, а клиентов предупредят заранее. На практике же украинцы уже несколько раз видели "обновления линеек" с подорожанием услуг, тогда как качество связи в условиях блэкаутов ухудшается.

lifecell говорит, что стремится сохранять конкурентность и доступность предложений. Vodafone подчеркивает миллиардные инвестиции, которые якобы оправдывают новые тарифы. "Киевстар" традиционно ссылается на "обоснованные экономические расчеты".

При этом ни один из операторов не дает четкого ответа, будет ли очередное повышение цен в случае нового массированного удара по энергетике. Опыт прошлых лет показывает, что риск далек от нулевого.

Связь как уязвимый нерв страны во время войны

Мобильная связь во время войны и блэкаутов — базовая инфраструктура безопасности для украинцев. Сотни генераторов, тысячи батарей, новые технологии вроде спутникового DirecttoCell действительно усиливают устойчивость сетей. Но пока энергосистема остается уязвимой, мобильная связь также будет "хрупкой".

Операторы делают многое, но их устойчивость имеет пределы. И чем дольше длится энергокризис, тем больше шансов, что его цену украинцы будут ощущать даже в счетах за мобильные услуги.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфраструктура крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" после массированных атак рф на энергетику в девяти областях отключена от электроснабжения на 40-60%.

Александра Василенко

ОбществоТехнологиипубликации
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львовская область
Ровненская область
Житомирская область
Кировоградская область
Киевстар
Украина
Киев