40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар

Ексклюзив
12:43 • 916 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 11062 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 10303 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 13737 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 33490 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54097 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 46812 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 76212 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40685 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64057 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Популярнi новини
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 10317 перегляди
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP21 січня, 04:04 • 6452 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 17552 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 16222 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 15517 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 916 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 2394 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 11062 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 41175 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 76212 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 2394 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 16439 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 20585 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 26556 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 27321 перегляди
40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар

Київ • УНН

 • 202 перегляди

В дев'яти регіонах України інфраструктура Київстар відключена від електропостачання на 40-60%. При цьому менше 10% мережі компанії не працює.

40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар

Інфраструктура найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" після масованих атак рф на енергетику у дев'яти областях відключена від електропостачання на 40-60%, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров під час дискусії в Українському домі у Давосі, пише УНН.

Зараз у дев'яти регіонах ми стикаємося з тим, що наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Отже, в деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою, скажімо, класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії, (…) але водночас менше 10% нашої мережі не працює

- сказав СЕО "Київстару" Олександр Комаров.

При цьому він уточнив, що "з 16 500 об'єктів, знаєте, лише один, трохи більше ніж 1000 об'єктів фактично не працюють через поточну ситуацію".

"Основна мережа захищена протягом 72 годин, і, знаєте, ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - додав Комаров.

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський вказав на важливість того, що "підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку".

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія