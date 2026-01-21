40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар
Київ • УНН
В дев'яти регіонах України інфраструктура Київстар відключена від електропостачання на 40-60%. При цьому менше 10% мережі компанії не працює.
Інфраструктура найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" після масованих атак рф на енергетику у дев'яти областях відключена від електропостачання на 40-60%, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров під час дискусії в Українському домі у Давосі, пише УНН.
Зараз у дев'яти регіонах ми стикаємося з тим, що наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Отже, в деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою, скажімо, класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії, (…) але водночас менше 10% нашої мережі не працює
При цьому він уточнив, що "з 16 500 об'єктів, знаєте, лише один, трохи більше ніж 1000 об'єктів фактично не працюють через поточну ситуацію".
"Основна мережа захищена протягом 72 годин, і, знаєте, ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - додав Комаров.
Нагадаємо
Раніше Президент Володимир Зеленський вказав на важливість того, що "підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку".