40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак РФ - Киевстар

Инфраструктура крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" после массированных атак РФ на энергетику в девяти областях отключена от электроснабжения на 40-60%, сообщил СЕО компании Александр Комаров во время дискуссии в Украинском доме в Давосе, пишет УНН.

Сейчас в девяти регионах мы сталкиваемся с тем, что наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Следовательно, в некоторых регионах, согласно нашей внутренней, скажем, классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии, (…) но в то же время менее 10% нашей сети не работает - сказал СЕО "Киевстара" Александр Комаров.

При этом он уточнил, что "из 16 500 объектов, знаете, только один, чуть более 1000 объектов фактически не работают из-за текущей ситуации".

"Основная сеть защищена в течение 72 часов, и, знаете, мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - добавил Комаров.

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский указал на важность того, что "поддерживается работа базовых станций и мобильной связи".