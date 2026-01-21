$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 228 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 10482 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 9936 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 13411 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 33206 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 53941 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46689 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 75906 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40660 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 63945 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак РФ - Киевстар

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В девяти регионах Украины инфраструктура Киевстар отключена от электроснабжения на 40-60%. При этом менее 10% сети компании не работает.

40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак РФ - Киевстар

Инфраструктура крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" после массированных атак РФ на энергетику в девяти областях отключена от электроснабжения на 40-60%, сообщил СЕО компании Александр Комаров во время дискуссии в Украинском доме в Давосе, пишет УНН.

Сейчас в девяти регионах мы сталкиваемся с тем, что наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Следовательно, в некоторых регионах, согласно нашей внутренней, скажем, классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии, (…) но в то же время менее 10% нашей сети не работает

- сказал СЕО "Киевстара" Александр Комаров.

При этом он уточнил, что "из 16 500 объектов, знаете, только один, чуть более 1000 объектов фактически не работают из-за текущей ситуации".

"Основная сеть защищена в течение 72 часов, и, знаете, мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - добавил Комаров.

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский указал на важность того, что "поддерживается работа базовых станций и мобильной связи".

Юлия Шрамко

