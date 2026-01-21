40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак РФ - Киевстар
Киев • УНН
В девяти регионах Украины инфраструктура Киевстар отключена от электроснабжения на 40-60%. При этом менее 10% сети компании не работает.
Инфраструктура крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" после массированных атак РФ на энергетику в девяти областях отключена от электроснабжения на 40-60%, сообщил СЕО компании Александр Комаров во время дискуссии в Украинском доме в Давосе, пишет УНН.
Сейчас в девяти регионах мы сталкиваемся с тем, что наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Следовательно, в некоторых регионах, согласно нашей внутренней, скажем, классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии, (…) но в то же время менее 10% нашей сети не работает
При этом он уточнил, что "из 16 500 объектов, знаете, только один, чуть более 1000 объектов фактически не работают из-за текущей ситуации".
"Основная сеть защищена в течение 72 часов, и, знаете, мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - добавил Комаров.
Напомним
Ранее Президент Владимир Зеленский указал на важность того, что "поддерживается работа базовых станций и мобильной связи".