Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
16:54 • 2100 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 6534 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10790 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 12989 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 15309 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27951 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15177 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15800 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18113 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22629 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Эксклюзивы
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 6582 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 5656 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 19163 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным13:45 • 4174 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 10253 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 2084 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 10258 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27951 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 19169 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 74174 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Гренландия
Европа
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25144 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22093 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 24215 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 65599 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 41381 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Мобильные операторы закупили более 15 тысяч генераторов для подстанций, из которых 8 тысяч базовых станций уже работают. Это обеспечит стабильную связь даже во время отключений света.

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания подстанций. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Подробности

"Более 8 000 базовых станций уже работают на генераторах", – говорится в сообщении.

Премьер-министр встретилась с представителями операторов мобильной связи.

"Наша общая задача — гарантировать связь по всей стране даже во время длительных отключений света. Стабильная связь важна для жизнеобеспечения людей и общин", – отметила она.

Свириденко сообщила, что отдельно во время встречи обсудили обеспечение достаточных запасов горючего для бесперебойной работы генераторов.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность отправлять смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", – написала она.

40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак рф - Киевстар21.01.26, 14:43 • 3044 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина