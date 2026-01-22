Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания - Свириденко

Операторы мобильной связи закупили более 15 тыс. генераторов для резервного питания подстанций. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Подробности

"Более 8 000 базовых станций уже работают на генераторах", – говорится в сообщении.

Премьер-министр встретилась с представителями операторов мобильной связи.

"Наша общая задача — гарантировать связь по всей стране даже во время длительных отключений света. Стабильная связь важна для жизнеобеспечения людей и общин", – отметила она.

Свириденко сообщила, что отдельно во время встречи обсудили обеспечение достаточных запасов горючего для бесперебойной работы генераторов.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность отправлять смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", – написала она.

40-60% инфраструктуры крупнейшего мобильного оператора в девяти регионах обесточено после атак рф - Киевстар