Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

16:54 • 616 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 4012 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 9186 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 11814 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 14564 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 27088 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 14925 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15649 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17911 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22266 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 7062 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 5336 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 4548 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 18172 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 8306 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 606 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 8318 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:29 • 27086 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 18178 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 73356 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24902 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21881 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23535 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65272 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 41144 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Оператори мобільного зв'язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Київ • УНН

 128 перегляди

Мобільні оператори закупили понад 15 тисяч генераторів для підстанцій, з яких 8 тисяч базових станцій вже працюють. Це забезпечить стабільний зв'язок навіть під час відключень світла.

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення підстанцій. Про це повідомила повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"Більше 8 000 базових станцій вже працюють на генераторах", – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр зустрілася з представниками операторів мобільного звʼязку.

"Наша спільна задача — гарантувати зв’язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла. Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", – зазначила вона.

Свириденко повідомила, що окремо під час зустрічі обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", – написала вона.

40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар21.01.26, 14:43 • 3028 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна