Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко
Київ • УНН
Мобільні оператори закупили понад 15 тисяч генераторів для підстанцій, з яких 8 тисяч базових станцій вже працюють. Це забезпечить стабільний зв'язок навіть під час відключень світла.
Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення підстанцій. Про це повідомила повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
"Більше 8 000 базових станцій вже працюють на генераторах", – йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр зустрілася з представниками операторів мобільного звʼязку.
"Наша спільна задача — гарантувати зв’язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла. Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", – зазначила вона.
Свириденко повідомила, що окремо під час зустрічі обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.
"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", – написала вона.
40-60% інфраструктури найбільшого мобільного оператора в дев'яти регіонах знеструмлено після атак рф - Київстар21.01.26, 14:43 • 3028 переглядiв