Украина обыграла Португалию на Евро-2026 по мини-футболу и прошла в четвертьфинал
Киев • УНН
Украина победила Португалию 3:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2026 по мини-футболу. Следующим соперником сине-желтых станет сборная Грузии 2 июня.
Сборная Украины по мини-футболу победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2026, сообщили в УАФ в понедельник, пишет УНН.
Детали
На Евро-2026 по мини-футболу в 1/8 финала Украина одержала победу над Португалией со счетом 3:1. Голы: Бланк (2), Иванов (7), Грицына (27) - Дуарте (26).
В четвертьфинале Евро-2026 сборная Украины сыграет против Грузии, которая в 1/8 финала победила Польшу в серии пенальти.
Поединок Грузия - Украина начнется 2 июня в 20:00 по киевскому времени, трансляция на Киевстар ТВ.
