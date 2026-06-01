Украина обыграла Португалию на Евро-2026 по мини-футболу и прошла в четвертьфинал

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Украина победила Португалию 3:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2026 по мини-футболу. Следующим соперником сине-желтых станет сборная Грузии 2 июня.

Сборная Украины по мини-футболу победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2026, сообщили в УАФ в понедельник, пишет УНН.

Детали

На Евро-2026 по мини-футболу в 1/8 финала Украина одержала победу над Португалией со счетом 3:1. Голы: Бланк (2), Иванов (7), Грицына (27) - Дуарте (26).

В четвертьфинале Евро-2026 сборная Украины сыграет против Грузии, которая в 1/8 финала победила Польшу в серии пенальти.

Поединок Грузия - Украина начнется 2 июня в 20:00 по киевскому времени, трансляция на Киевстар ТВ.

Юлия Шрамко

