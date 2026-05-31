Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Триумфальный дебют Мальдеры: сборная Украины по футболу обыграла Польшу со счетом 2:0

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Украина обыграла Польшу со счетом 2:0 в дебютном матче Андреа Мальдеры на посту главного тренера. Голами отметились Яремчук и Ярмоленко, который почти догнал Шевченко.

Национальная сборная Украины по футболу провела первый матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. В Вроцлаве "сине-желтые" обыграли команду Польши, сообщает УНН.

Детали

Контрольный поединок завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев. Голами еще в первом тайме отметились Яремчук и Ярмоленко.

К слову: гол Ярмоленка стал для Ярмоленко 47-м в футболке национальной команды (в 126-м матче), и теперь он находится всего в одном результативном ударе от бомбардирского рекорда Андрея Шевченко, который имеет в своем активе 48 мячей за сборную Украины.

После игры Андреа Мальдера заявил, что никогда не мог бы себе представить такой дебют на посту наставника сборной Украины.

С этими игроками, но особенно с этой сборной. Это игроки, которые делают футбол сложным или простым. Игроки очень упростили для меня этот дебют, потому что с первого момента они полностью мне доверились, и они придали мне много смелости. То, что мы сделали за два дня, было очень сложно сделать, и я это чрезвычайно ценю

- сказал Мальдера.

Добавим, что уже в следующее воскресенье, 7 июня, главная команда страны проведет еще один контрольный матч - во Львове против команды Дании.

Напомним

18 мая Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины вместо Сергея Реброва. Контракт с итальянцем рассчитан на два года.

