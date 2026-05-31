Триумфальный дебют Мальдеры: сборная Украины по футболу обыграла Польшу со счетом 2:0
Киев • УНН
Украина обыграла Польшу со счетом 2:0 в дебютном матче Андреа Мальдеры на посту главного тренера. Голами отметились Яремчук и Ярмоленко, который почти догнал Шевченко.
Национальная сборная Украины по футболу провела первый матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. В Вроцлаве "сине-желтые" обыграли команду Польши, сообщает УНН.
Детали
Контрольный поединок завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев. Голами еще в первом тайме отметились Яремчук и Ярмоленко.
К слову: гол Ярмоленка стал для Ярмоленко 47-м в футболке национальной команды (в 126-м матче), и теперь он находится всего в одном результативном ударе от бомбардирского рекорда Андрея Шевченко, который имеет в своем активе 48 мячей за сборную Украины.
После игры Андреа Мальдера заявил, что никогда не мог бы себе представить такой дебют на посту наставника сборной Украины.
С этими игроками, но особенно с этой сборной. Это игроки, которые делают футбол сложным или простым. Игроки очень упростили для меня этот дебют, потому что с первого момента они полностью мне доверились, и они придали мне много смелости. То, что мы сделали за два дня, было очень сложно сделать, и я это чрезвычайно ценю
Добавим, что уже в следующее воскресенье, 7 июня, главная команда страны проведет еще один контрольный матч - во Львове против команды Дании.
Напомним
18 мая Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины вместо Сергея Реброва. Контракт с итальянцем рассчитан на два года.
