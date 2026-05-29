Мальдера довызвал Игнатенко в сборную, Ризнык и Гуцуляк пропустят сбор команды из-за травм — УАФ

Фото: Украинская Ассоциация Футбола

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера довызвал полузащитника словацкого "Слована" Даниила Игнатенко на матчи сборной. В то же время вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

Отметим, в июне 2022 года Игнатенко дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций УЕФА против сборной Ирландии (1:0). 24 сентября 2022 года в матче против Армении в рамках этого же турнира забил дебютный гол за сборную. Всего за сборную полузащитник провел 5 игр. В последний раз полузащитник надевал сине-желтую футболку в июне 2023-го, когда сыграл 25 минут в товарищеском поединке с Германией (3:3).

Сборная Украины по футболу под руководством Андреа Мальдеры начала учебно-тренировочный сбор во Львове. Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда команда собралась в Украине.

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера работал в сборной помощником Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

Сборная под руководством Мальдеры сыграет уже 31 мая в товарищеском матче против сборной Польши, а 7 июня — против Дании.

Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера.