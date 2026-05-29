Мальдера довызвал Игнатенко в сборную, Ризнык и Гуцуляк пропустят сбор команды из-за травм — УАФ

$44.270.0351.440.11
ukenru
13:15 • 1472 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4318 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10785 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30175 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53933 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57226 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86852 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66036 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48895 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42022 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
56%
747мм
Популярные новости
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202629 мая, 05:05 • 16506 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 35733 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде29 мая, 07:21 • 18148 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32159 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 20946 просмотра
публикации
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"12:28 • 6400 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto12:16 • 7910 просмотра
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 15769 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32505 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 36094 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Марк Рютте
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Румыния
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения11:05 • 9146 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 21266 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 39695 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 48826 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 101158 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Мальдера довызвал Игнатенко в сборную, Ризнык и Гуцуляк пропустят сбор команды из-за травм — УАФ

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Андреа Мальдера вызвал Даниила Игнатенко в сборную. Дмитрий Ризнык и Алексей Гуцуляк пропустят ближайшие матчи из-за травм.

Мальдера довызвал Игнатенко в сборную, Ризнык и Гуцуляк пропустят сбор команды из-за травм — УАФ
Фото: Украинская Ассоциация Футбола

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера довызвал полузащитника словацкого "Слована" Даниила Игнатенко на матчи сборной. В то же время вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

Детали

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, представляющий словацкий "Слован", довызван в ряды сборной Украины

— говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в УАФ, вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм, полученных в клубе.

Отметим, в июне 2022 года Игнатенко дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций УЕФА против сборной Ирландии (1:0). 24 сентября 2022 года в матче против Армении в рамках этого же турнира забил дебютный гол за сборную. Всего за сборную полузащитник провел 5 игр. В последний раз полузащитник надевал сине-желтую футболку в июне 2023-го, когда сыграл 25 минут в товарищеском поединке с Германией (3:3).

Дополнение

Сборная Украины по футболу под руководством Андреа Мальдеры начала учебно-тренировочный сбор во Львове. Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда команда собралась в Украине.

Напомним

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера работал в сборной помощником Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

Сборная под руководством Мальдеры сыграет уже 31 мая в товарищеском матче против сборной Польши, а 7 июня — против Дании.

Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера.

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Республика Ирландия
Армения
Дания
Германия
Словакия
Украина
Польша