США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Технология Starlink Direct to Cell от Киевстар теперь доступна на iPhone

Киев • УНН

 • 6 просмотра

С 24 ноября Киевстар запустил спутниковую технологию Starlink Direct to Cell, которая позволяет оставаться на связи без наземного покрытия. Сейчас она доступна для пользователей iPhone 13 и более новых моделей с iOS от 26.2, а также для Android.

Технология Starlink Direct to Cell от Киевстар теперь доступна на iPhone
Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

С 24 ноября Киевстар запустил спутниковую технологию связи Starlink Direct to Cell, она позволяет оставаться на связи даже без наземного покрытия. За это время технологией воспользовались более 2 миллионов украинцев, а сейчас она доступна еще и для пользователей iPhone. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Подробности

Больше всего пользователей подключались к Starlink Direct to Cell в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Тернополе. В то же время наиболее активный обмен SMS фиксируют на Юге и Востоке Украины, где связь остается критически важной.

Технология позволяет обычному смартфону с поддержкой 4G напрямую подключаться к спутникам Starlink в местах, где отсутствует наземное покрытие. Сейчас сервис доступен только для обмена SMS-сообщениями.

Сначала технология была доступна только пользователям смартфонов на Android, однако после недавних обновлений Starlink Direct to Cell стала доступна и для владельцев iPhone 13 и более новых моделей с версией iOS от 26.2.

Для пользования нужны только смартфон и SIM-карта с поддержкой 4G, а также пребывание под открытым небом. Кроме того, покрытие Starlink Direct to Cell охватывает всю подконтрольную территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, зон активных боевых действий и приграничья.

SMS - это только первый этап. В 2026 году оператор планирует расширить возможности технологии: станут доступны голосовые звонки и мобильный интернет. Пользуйтесь Starlink Direct to Cell и оставайтесь на связи при любых условиях

- говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины рассказало, как оставаться в сети с помощью технологии xPON, которая обеспечивает интернет до 72 часов без электроэнергии. Для подключения необходимо найти провайдера, который использует xPON, и договориться о монтаже оптического кабеля до жилья.

Алла Киосак

ОбществоТехнологии
Техника
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Старлинк
Киевстар
Украина
Тернополь
Винница
Хмельницкий
Львов
Киев