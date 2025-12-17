Технология Starlink Direct to Cell от Киевстар теперь доступна на iPhone

Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

С 24 ноября Киевстар запустил спутниковую технологию связи Starlink Direct to Cell, она позволяет оставаться на связи даже без наземного покрытия. За это время технологией воспользовались более 2 миллионов украинцев, а сейчас она доступна еще и для пользователей iPhone. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Подробности

Больше всего пользователей подключались к Starlink Direct to Cell в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Тернополе. В то же время наиболее активный обмен SMS фиксируют на Юге и Востоке Украины, где связь остается критически важной.

Технология позволяет обычному смартфону с поддержкой 4G напрямую подключаться к спутникам Starlink в местах, где отсутствует наземное покрытие. Сейчас сервис доступен только для обмена SMS-сообщениями.

Сначала технология была доступна только пользователям смартфонов на Android, однако после недавних обновлений Starlink Direct to Cell стала доступна и для владельцев iPhone 13 и более новых моделей с версией iOS от 26.2.

Для пользования нужны только смартфон и SIM-карта с поддержкой 4G, а также пребывание под открытым небом. Кроме того, покрытие Starlink Direct to Cell охватывает всю подконтрольную территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, зон активных боевых действий и приграничья.

SMS - это только первый этап. В 2026 году оператор планирует расширить возможности технологии: станут доступны голосовые звонки и мобильный интернет. Пользуйтесь Starlink Direct to Cell и оставайтесь на связи при любых условиях - говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины рассказало, как оставаться в сети с помощью технологии xPON, которая обеспечивает интернет до 72 часов без электроэнергии. Для подключения необходимо найти провайдера, который использует xPON, и договориться о монтаже оптического кабеля до жилья.