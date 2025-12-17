Технологія Starlink Direct to Cell від Київстар тепер доступна на iPhone

Фото: Міністерство цифрової трансформації України

З 24 листопада Київстар запустив супутникову технологію зв’язку Starlink Direct to Cell, вона дозволяє залишатись на зв’язку навіть без наземного покриття. За цей час технологією скористалися понад 2 мільйони українців, а наразі вона доступна ще й для користувачів iPhone. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Найбільше користувачів під’єднувалися до Starlink Direct to Cell у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Водночас найактивніший обмін SMS фіксують на Півдні та Сході України, де зв’язок залишається критично важливим.

Технологія дозволяє звичайному смартфону з підтримкою 4G напряму підключатися до супутників Starlink у місцях, де відсутнє наземне покриття. Наразі, сервіс доступний лише для обміну SMS-повідомленнями.

Спочатку технологія була доступна лише користувачам смартфонів на Android, однак після нещодавніх оновлень Starlink Direct to Cell стала доступною і для власників iPhone 13 та більш нових моделей із версією iOS від 26.2.

Для користування потрібні лише смартфон і SIM-карта з підтримкою 4G, а також. перебування просто неба. Крім того, покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та прикордоння.

SMS - це лише перший етап. У 2026 році оператор планує розширити можливості технології: стануть доступними голосові дзвінки та мобільний інтернет. Користуйтесь Starlink Direct to Cell та залишайтеся на зв’язку за будь-яких умов - йдеться у дописі Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації України розповіло, як залишатися в мережі за допомогою технології xPON, яка забезпечує інтернет до 72 годин без електроенергії. Для підключення необхідно знайти провайдера, який використовує xPON, та домовитися про монтаж оптичного кабелю до житла.