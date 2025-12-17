$42.180.06
Рубрики
Технологія Starlink Direct to Cell від Київстар тепер доступна на iPhone

Київ • УНН

 • 24 перегляди

З 24 листопада Київстар запустив супутникову технологію Starlink Direct to Cell, яка дозволяє залишатись на зв’язку без наземного покриття. Наразі вона доступна для користувачів iPhone 13 та новіших моделей з iOS від 26.2, а також для Android.

Технологія Starlink Direct to Cell від Київстар тепер доступна на iPhone
Фото: Міністерство цифрової трансформації України

З 24 листопада Київстар запустив супутникову технологію зв’язку Starlink Direct to Cell, вона дозволяє залишатись на зв’язку навіть без наземного покриття. За цей час технологією скористалися понад 2 мільйони українців, а наразі вона доступна ще й для користувачів iPhone. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Найбільше користувачів під’єднувалися до Starlink Direct to Cell у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Водночас найактивніший обмін SMS фіксують на Півдні та Сході України, де зв’язок залишається критично важливим.

Технологія дозволяє звичайному смартфону з підтримкою 4G напряму підключатися до супутників Starlink у місцях, де відсутнє наземне покриття. Наразі, сервіс доступний лише для обміну SMS-повідомленнями.

Спочатку технологія була доступна лише користувачам смартфонів на Android, однак після нещодавніх оновлень Starlink Direct to Cell стала доступною і для власників iPhone 13 та більш нових моделей із версією iOS від 26.2.

Для користування потрібні лише смартфон і SIM-карта з підтримкою 4G, а також. перебування просто неба. Крім того, покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та прикордоння.

SMS - це лише перший етап. У 2026 році оператор планує розширити можливості технології: стануть доступними голосові дзвінки та мобільний інтернет. Користуйтесь Starlink Direct to Cell та залишайтеся на зв’язку за будь-яких умов

- йдеться у дописі Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації України розповіло, як залишатися в мережі за допомогою технології xPON, яка забезпечує інтернет до 72 годин без електроенергії. Для підключення необхідно знайти провайдера, який використовує xPON, та домовитися про монтаж оптичного кабелю до житла.

Алла Кіосак

