13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
"Связь даже там, где нет сети": Украина среди первых в мире запускает Starlink Direct to Cell

Киев • УНН

 1150 просмотра

Украина стала одной из первых стран в мире, где заработала технология Starlink Direct to Cell, позволяющая связь напрямую через спутник без дополнительного оборудования. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи через SMS даже без покрытия мобильной сети.

"Связь даже там, где нет сети": Украина среди первых в мире запускает Starlink Direct to Cell

Украина одной из первых в мире запускает технологию Starlink Direct to Cell, которая позволяет иметь связь даже там, где нет сети, - напрямую через спутник, сообщили во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 12 августа, пишет УНН.

Спутниковая связь в каждом смартфоне - Украина одной из первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell

- сообщил Федоров.

Связь даже там, где нет сети. Украина стала одной из первых стран в мире, где заработала технология Starlink Direct to Cell - связь напрямую через спутник без антенн и дополнительного оборудования, достаточно лишь 4G и SIM-карты

- отметила Свириденко.

Федоров сообщил, что Starlink Direct to Cell протестировали вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым. И что эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Как работает

"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой", - отметил Федоров.

По его словам, украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. "Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - отметил он.

Федоров подчеркнул: Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. "Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул вице-премьер.

Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью

- сообщил Федоров.

Как добавила Премьер Свириденко, "уже осенью 2025 года Киевстар планирует запустить первый этап - возможность отправлять SMS с подконтрольной точки Украины".

"Во время войны, когда враг целенаправленно бьет по энергетике и связи, а отдельные общины рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология - это вопрос не только комфорта, но и безопасности", - подытожила Свириденко.

Напомним

Ранее сегодня Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink10.07.25, 15:40 • 2872 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
Старлинк
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Киевстар
Новая Зеландия
Австралия
Канада
Япония
Соединённые Штаты
Украина