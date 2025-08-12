"Связь даже там, где нет сети": Украина среди первых в мире запускает Starlink Direct to Cell

Украина одной из первых в мире запускает технологию Starlink Direct to Cell, которая позволяет иметь связь даже там, где нет сети, - напрямую через спутник, сообщили во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 12 августа, пишет УНН.

Спутниковая связь в каждом смартфоне - Украина одной из первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell - сообщил Федоров.

Связь даже там, где нет сети. Украина стала одной из первых стран в мире, где заработала технология Starlink Direct to Cell - связь напрямую через спутник без антенн и дополнительного оборудования, достаточно лишь 4G и SIM-карты - отметила Свириденко.

Федоров сообщил, что Starlink Direct to Cell протестировали вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым. И что эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Как работает

"Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование - достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой", - отметил Федоров.

По его словам, украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. "Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - отметил он.

Федоров подчеркнул: Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. "Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул вице-премьер.

Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью - сообщил Федоров.

Как добавила Премьер Свириденко, "уже осенью 2025 года Киевстар планирует запустить первый этап - возможность отправлять SMS с подконтрольной точки Украины".

"Во время войны, когда враг целенаправленно бьет по энергетике и связи, а отдельные общины рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология - это вопрос не только комфорта, но и безопасности", - подытожила Свириденко.

Напомним

Ранее сегодня Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink