"Зв'язок навіть там, де немає мережі": Україна серед перших у світі запускає Starlink Direct to Cell

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell, що дозволяє зв'язок напряму через супутник без додаткового обладнання. Ця технологія дозволить українцям залишатися на зв'язку через SMS навіть без покриття мобільної мережі.

"Зв'язок навіть там, де немає мережі": Україна серед перших у світі запускає Starlink Direct to Cell

Україна серед перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell, що дозволяє мати зв'язок навіть там, де немає мережі, - напряму через супутник, повідомили у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 12 серпня, пише УНН.

Супутниковий звʼязок у кожному смартфоні - Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell

- повідомив Федоров.

Зв’язок навіть там, де немає мережі. Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell - зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання, достатньо лише 4G та SIM-карти

- зазначила Свириденко.

Федоров повідомив, що Starlink Direct to Cell протестували разом із CEO Київстар Олександром Комаровим. І що ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Як працює

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою", - зазначив Федоров.

З його слів, українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. "Головна умова для технології - пряма видимість неба", - зазначив він.

Федоров наголосив: Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. "Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця  - один із наших ключових пріоритетів", - підкреслив віце-прем'єр.

Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені

- повідомив Федоров.

Як додала Прем'єр Свириденко, "уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап - можливість надсилати SMS з підконтрольної точки України".

"Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія - це питання не лише комфорту, а й безпеки", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо

Раніше сьогодні Федоров заінтригував "суперновиною" у сфері мобільного інтернету та зв'язку.

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink 10.07.25, 15:40 • 2872 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство Технології
Starlink
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Київстар
Нова Зеландія
Австралія
Канада
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна