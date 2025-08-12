"Зв'язок навіть там, де немає мережі": Україна серед перших у світі запускає Starlink Direct to Cell

Україна серед перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell, що дозволяє мати зв'язок навіть там, де немає мережі, - напряму через супутник, повідомили у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 12 серпня, пише УНН.

Супутниковий звʼязок у кожному смартфоні - Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell - повідомив Федоров.

Зв’язок навіть там, де немає мережі. Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell - зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання, достатньо лише 4G та SIM-карти - зазначила Свириденко.

Федоров повідомив, що Starlink Direct to Cell протестували разом із CEO Київстар Олександром Комаровим. І що ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Як працює

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою", - зазначив Федоров.

З його слів, українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. "Головна умова для технології - пряма видимість неба", - зазначив він.

Федоров наголосив: Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. "Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця - один із наших ключових пріоритетів", - підкреслив віце-прем'єр.

Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені - повідомив Федоров.

Як додала Прем'єр Свириденко, "уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап - можливість надсилати SMS з підконтрольної точки України".

"Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія - це питання не лише комфорту, а й безпеки", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо

