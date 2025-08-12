"Зв'язок навіть там, де немає мережі": Україна серед перших у світі запускає Starlink Direct to Cell
Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell, що дозволяє зв'язок напряму через супутник без додаткового обладнання. Ця технологія дозволить українцям залишатися на зв'язку через SMS навіть без покриття мобільної мережі.
Україна серед перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell, що дозволяє мати зв'язок навіть там, де немає мережі, - напряму через супутник, повідомили у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 12 серпня, пише УНН.
Супутниковий звʼязок у кожному смартфоні - Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell
Зв’язок навіть там, де немає мережі. Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell - зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання, достатньо лише 4G та SIM-карти
Федоров повідомив, що Starlink Direct to Cell протестували разом із CEO Київстар Олександром Комаровим. І що ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.
Як працює
"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою", - зазначив Федоров.
З його слів, українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. "Головна умова для технології - пряма видимість неба", - зазначив він.
Федоров наголосив: Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. "Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця - один із наших ключових пріоритетів", - підкреслив віце-прем'єр.
Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені
Як додала Прем'єр Свириденко, "уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап - можливість надсилати SMS з підконтрольної точки України".
"Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія - це питання не лише комфорту, а й безпеки", - підсумувала Свириденко.
Раніше сьогодні Федоров заінтригував "суперновиною" у сфері мобільного інтернету та зв'язку.
