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Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Украина станет первой в Европе страной с мобильными услугами Starlink. Обмен сообщениями запустят до конца 2024 года, а мобильный спутниковый интернет — в середине 2026 года.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

Украина станет первой страной в Европе, где заработают мобильные услуги Starlink: обмен сообщениями планируют запустить до конца этого года, а мобильный спутниковый интернет — в середине 2026-го. Об этом сообщил генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Сейчас начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года со Space X. Связь будет идти через спутники, оснащенные модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

"Первый этап - это обмен сообщениями по технологии OTT... то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы", - сказал Комаров.

По его словам, он будет реализован до конца этого года.

"И, вероятно, в начале 2026 года, давайте подстрахуемся, во втором квартале 2026 года, мы сможем предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных... и голоса", - добавил Комаров.

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Он заявил, что украинская телекоммуникационная инфраструктура хорошо выдерживает эскалацию атак со стороны России в последние недели.

В прошлом году атаки на электросети и линии электропередачи привели к ежедневным отключениям электроэнергии в крупных городах, выведя из строя около половины имеющихся генерирующих мощностей Украины.

"Я думаю, что мы гораздо устойчивее, чем были в 2022 году. Сейчас мы можем обеспечивать бесперебойную работу фиксированной и мобильной связи до 10 часов во время отключений электроэнергии, даже общенациональных", - добавил Комаров.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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