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Трое мужчин признаны виновными в поджоге лондонского склада Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 163 просмотра

В Британии трое мужчин признаны виновными в поджоге склада, поставлявшего товары, включая спутниковое оборудование Starlink, в Украину. Британские официальные лица заявили, что виновные выполняли заказ российской группы наемников «Вагнер».

Трое мужчин признаны виновными в поджоге лондонского склада Starlink для Украины

Трое мужчин, по словам британских официальных лиц, выполняли заказ российской группы наемников "Вагнер". В Британии это назвали очередной злонамеренной деятельностью от имени Москвы на территории Соединенного Королевства.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Детали

Лондонский суд присяжных признал трех мужчин виновными в совершении поджога на лондонском складе фирмы, которая поставляла товары, включая спутниковое оборудование Starlink, в Украину. Отмечено, что поджог, его организация, были поддержаны со стороны РФ.

Справка

Нии Менс, Джейким Роуз и Угния Асмен, проживающие в Великобритании, признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Они причастны к нападению на склад украинского бизнесмена. На этом складе хранились приборы и генераторы производства SpaceX. Нападение произошло в марте 2024 года на востоке Лондона.

"Вагнер" имеет отношение к организации поджога складов со Starlink для Украины

Отдельно отмечено, что нападение было организовано Диланом Эрлом от имени наемной организации Wagner Group (ЧВК "Вагнер"). Об этом заявили прокуроры в суде. Эрл и Джейк Ривз ранее признали себя виновными по этому делу. Всем пятерым мужчинам от 20 до 23 лет.

23-летний Джейк Ривз признал себя виновным перед судом в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Присяжные лондонского суда Олд-Бейли осудили за поджог при отягчающих обстоятельствах - 23-летнего Нии Коджо Менсу, 23-летнего Джейкима Роуза и 20-летнего Угниуса Асмена. Четвертый мужчина, 61-летний Пол Инглиш, был оправдан.

- передают СМИ.

Напомним

В Британии осудили поляка, который выдавал себя за боевика ЧВК "Вагнер" на реконструкции боев викингов.

Германия будет финансировать "существенную часть" средств на Starlink в Украине - Мерц28.05.25, 16:08 • 2242 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПНовости Мира
Старлинк
SpaceX
Великобритания
Украина
Лондон
Tesla
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